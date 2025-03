Juan, por favor hacé algo, medís menos que un bonsái

La charla se dio en uno de los bares de la ciudad, fue el día Martes y en la mesa estaban dos dos personas junto a uno de los precandidatos a concejal por la ciudad. En esta oportunidad no lo pude escuchar yo, pero me lo contó una persona de mi más estricta confianza, alguien que nunca me vendió pescado podrido y siempre me cantó la posta.

Dice mi fuente que en un momento de la charla, le dijeron al candidato sin anestesia: "Juan, tienes que hacer algo, hoy por hoy medís menos que un bonsái y todo apunta a desastre. Sos una persona que tenes acceso a los medios, algo tenes que hacer, hay gente que se está poniendo nerviosa".

Me cuentan que la cara del candidato fue literalmente de espanto, que esgrimió algún que otro argumento y reprochó bastante.

También me dicen que la reunión no duró mucho tiempo, que el candidato pidió un te y los otros dos "amigos" sendos cortados con tres media luna y una "cuadradita de manzana". También me dicen que pidieron el comprobante de lo pagado seguramente para que alguien se haga cargo de los $13400 que gastaron.

Un dato importante que estos señores tendrían que tener en cuenta para cuando vayan nuevamente a hablar de política a un bar: No dejaron nada de propina.