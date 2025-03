Febrero, mes negro para acciones y bonos: qué anticipa el mercado para marzo

Los ahorristas que se volcaron en febrero a invertir en acciones y bonos argentinos cerraron el mes con un balance muy negativo, debido a una fuerte toma de ganancias, como consecuencia de la incertidumbre local e internacional, que generó caídas en los precios de los activos nacionales de hasta 30% en dólares en ese período.

A nivel doméstico, influyó la demora en las definiciones sobre el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para la llegada de unos u$s10.000 a u$s12.000 millones que generen tranquilidad en el mercado. Esta situación fue una de las variables que impulsó a los dólares financieros alrededor de 4% en todo el mes.

En cuanto al índice de acciones de empresas líderes, el Merval de Buenos Aires, registró una caída acumulada de 14% en todo febrero, que en dólares representa una baja del 17%. De esta manera, el saldo en todo 2025 es de una contracción del 13%.

Las principales caídas del mes dentro del país estuvieron encabezadas por las acciones de Comercial del Plata y Transener, que en ambos casos se desplomaron alrededor de 29%, seguidas por Banco de Valores, Banco Supervielle y Central Puerto, cuyos papeles descendieron alrededor de 18 por ciento.

En tanto, las compañías argentinas que cotizan en Wall Street también sufrieron un desplome en todo febrero. Se destacaron los retrocesos de Globant, con un negativo de 30% en dólares. Y le siguieron Banco Supervielle y Central Puerto, con una baja en torno al 20% en moneda estadounidense.

Tampoco la renta fija argentina se salvó del derrumbe del mercado, donde los bonos en dólares con legislación de Nueva York bajaron hasta 8% en todo el mes. En especial, el golpe más fuerte fue para los títulos más largos, liderados por los emitidos a los años 2041 (AL41D), 2038 (AE38D) y los bonares y globales al 2035.

"Febrero estuvo marcado por una corrección, ya sea tanto de las acciones como de los bonos en Argentina, a la espera del nuevo acuerdo con el FMI. Se puede destacar el rendimiento de los bonos Badlar, nuevamente en torno al 4% en el mes. En tanto, los bonos CER (ajustan por inflación) tuvieron resultados mixtos, terminando neutros el mes. Y las Lecaps estuvieron con rendimientos en torno al 2,3%", resume a iProfesional Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est.

Para Juan Diedrichs, analista de Capital Markets, fue "un mes para olvidar, todo está en los precios. La falta de noticias positivas, sumadas a las torpezas del Gobierno y el ruido político influyeron, pero sigo siendo constructivo sobre el mercado local, tanto en renta fija como en renta variable".

En cuanto a los mercados internacionales, se puede destacar que la volatilidad también estuvo a la orden del día por los comentarios de Donald Trump sobre la aplicación de nuevos impuestos a los productos importados en Estados Unidos. Por lo que los tres índices principales (Dow Jones, S&P500 y Nasdaq) cerraron el mes en negativo, con bajas acumuladas en febrero de hasta 3,5%.

En cuanto al dólar libre, el MEP cerró con una suba de 5% en el mes, por lo que superó a la inflación y a las tasas en pesos.

Acciones y bonos de cara al mes de marzo

Tras la toma de ganancias defensiva a nivel local e internacional, los analistas consultados por iProfesional recomiendan invertir en activos que brinden cobertura respecto a la inflación, al movimiento del dólar oficial y también aquellos que pagan una tasa en pesos atractiva.

"El mercado sigue así a la espera de catalizadores tras el gran 2024, que vemos más relacionados al acuerdo con el FMI y con novedades concretas respecto a la salida del cepo", detalla Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

"En el mientras tanto, no hay que perder el foco, los fundamentos no cambiaron. El compromiso del Gobierno con el déficit cero no se quiebra", resalta Diedrichs a iProfesional.

Algunos analistas tienen sus papeles preferidos orientados a una cobertura en dólares. Incluso, para los inversores más arriesgados, recomiendan que las oportunidades pueden estar en algunas acciones argentinas que, tras el desplome de sus precios, se encuentran en niveles de entrada.

"El mercado se pregunta cuál es el piso, ya que en Argentina los activos cayeron más de lo previsto, y varios de ellos ya tienen precios interesantes, como por ejemplo YPF y Sociedad Comercial del Plata. Aunque no dejo de mencionar siempre que el mercado accionario argentino es para inversores arriesgados, o para aquellos que tienen un horizonte de mediano o largo plazo", opina el analista Marcelo Bastante.

Y aclara: "Lo cierto es que los fundamentals de Argentina no han cambiado, se mantiene el superavit fiscal, la inflación está descendiendo y hay sectores de actividad que se están recuperando. Por eso es importante recalcar que no hay un cambio abrupto de escenario macroeconómico entre diciembre y ahora que justifique semejante variación en los mercados".

Respecto a lo que ocurrirá, Bastante sostiene que "es probable que estos episodios de turbulencia se mantengan un tiempo más hasta que se llegue a un acuerdo con el FMI o hasta que se clarifique un poco el panorama electoral. Pero lo cierto es que nadie puede predecir si la situación se mantiene, o bien si vuelve el rally alcista", concluye.

En cuanto a los bonos recomendados, Diedrichs afirma que la parte media de la curva de bonos luce "muy atractiva", por ello cita a los bonares con vencimiento a los años 2035 (AL35) y 2038 (AE38).

"Un regreso del riesgo país a la zona de los 500 a 600 puntos básicos, implica una suba de más del 10% en estos activos", recomienda este experto.

Por su parte, Castro afirma que, dado el bajo rendimiento de los activos en pesos y la incertidumbre por las elecciones legislativas, "seguimos recomendando las inversiones en dólares, donde por el lado de las Obligaciones Negociables (ON) podemos destacar la de Telecom (TLCMO), con una TIR de un 8% anual en dólares y los papeles de MSU Energy (RUC5D), con una TIR cercana al 10% anual en dólares".

También sostiene que es un "buen momento" para posicionarse en bopreales, especialmente los que vencen el 31 de octubre de 2027 (BPOB7 o BPOC7), que ofrecen rendimientos cercano al 10% anual en dólares.-

