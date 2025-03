Milei en el Congreso: "Quieren terminar con la pobreza, terminen con el "curro" de la política"

El presidente Javier Milei inauguró este sábado el 143º período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional con un discurso que fue transmitido por cadena nacional.

La apertura de sesiones se dio en un contexto de tensión política debido a varias decisiones controversiales del Gobierno, como el escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA y el decreto presidencial que impuso a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. A esto se suma el rechazo de amplios sectores de la oposición, quienes estuvieron ausentes como forma de protesta y dejaron el recinto con espacios vacíos. En su intervención, el mandatario enfatizó en los cambios impulsados en materia fiscal, monetaria y laboral.

Con un recinto marcado por la ausencia de la oposición, el jefe de Estado hizo un repaso de su trabajo, cruzó a Kicillof por la inseguridad e indicó que enviará al recinto legislativo un nuevo acuerdo con el Fondo.

22.24 "No te apures": la chicana de Milei a Villarruel por haber levantado la sesión antes de que terminara el discurso

"Habiéndose cumplido el objetivo de esta solemnte asamblea, queda levantada la misma", anunció la vicepresidenta. SIn embargo, se escuchó la respuesta de Milei por lo bajo: "Pará, no terminé. No te apures". Villarruel respondió: "Ah, perdón... Perfecto". La única intervención extra que hizo el mandatario, fue el clásico cierre con las palabras de su partido como emblema, con expresiones mezcladas con los discursos estadounidenses: "¡Que Dios bendiga a los Argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y que viva la libertad, carajo!"

22.17 - Nuevo acuerdo con el FMI

"Dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para Argentina, en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al gobierno en este nuevo acuerdo con el FMI. Esto nos brindará las herramientas para allanar el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente y traer más inversiones", señaló. "Estamos avanzado en un acuerdo con el FMI para terminar de sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente este año".

22.06. Trabas para la designación de Lijo y García Mansilla: el cruce con Facundo Manes

El presidente apuntó directamente hacia el diputado radical. Sobre la Constitución Nacional: "Leela Manes te va a hacer bien, supuestamente vos entendes cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada. Leela bien. Quizás tu versión es con IA y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes". Automáticamente, Manes dejó su banca, yéndose con un ejemplar de la Constitución en la Mano, que se lo mostraba al asesor presidencial Santiago Caputo mientras se iba.

22.03 Edad de imputabilidad y penas del Código Penal

"Necesitamos también agravar todas las penas del código penal, algo que tiene que ocurrir en carácter urgente. Para concluir, no podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una justicia verdaderamente independiente y efectiva. Y la justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos".

22.01 El Caso de Kim Gómez y Axel Kicillof: "No tenemos nada que conversar, Gobernador"

Actualmente tenemos un sistema judicial y penal por el que se coló el virus del antipunitivismo. Esto se vio en la trágica muerte de Kim Gómez, una nena de 7 años que fue brutalmente asesinada. Quiero expresar mis condolencias para su familia. Quiero asegurarles que tienen el compromiso de este presidente para luchar incansablemente contra el flagelo de la inseguridad".

Quiero decirle a Kicillof que mientras siga sosteniendo que los delincuentes son víctimas del sistema en línea con el wokismo jurídico de Zafaroni , no sólo no tenemos nada para conversar, sino que tampoco resolverá el gravísimo problema de la provincia. Ser tolerante con los delincuentes es castigar a las personas de bien. Debe correrse del camino y dejarnos trabajar a nosotros. No nos tiembla el pulso. Los problemas los arreglamos en serio":

21.59 "El Mercosur sólo enriquece a los brasileros y empobrece a los argentinos"

"El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuestos a flexibilizar o incluso llegado el caso a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos", indicó, al tiempo que expresó que es una oportunidad histórica para generar un nuevo tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

21.50 "Hay que ser agradecido y no mezquino": el reconocimiento a su equipo de Gobierno

"En la vida hay que ser agradecido y no mezquino y quiero agradecer a cada uno de mis ministros por la enorme labor que ha hecho cada uno de ellos durante este año", sostuvo, y nombró a todos los integrantes del Gabinete. "Gracias por permitirme liderar el mejor gobierno de la historia argentina". Manuel Adorni se levantó del asiento y lo aplaudió calurosamente.

21.45- "Volvimos a estar en los ojos del mundo"

"Hoy los ojos del mundo se posan sobre Argentina después de mucho tiempo, y en algunos casos toman nota del trabajo que estamos haciendo para hacerlo en su país como lo está haciendo Elon Musk en Estados Unidos. No es menor lo de Elon con la motosierra. La motosierra hoy es un simbolo e cambio de época y el inicio de una nueva era dorada para la humanidad. Esta vez Argentina esta a la vanguardia del mundo".

21.42. Patricia Bullrich cosechó elogios oficiales durante la transmisión

"En materia de seguridad nacional, bajo el liderazgo de la doctora Bullrich, durante 2024 vimos el índice de homicidios más bajo de los últimos 25 años, habiéndolo bajado 11 puntos en comparación a 2023. Es decir que tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica". Así, puso como, antes de poner como ejemplo la baja en el índice de criminalidad en Rosario. "Gracias ministra Bullrich por devolvernos el orden y la paz y la seguridad a los argentinos de bien para que sea un infierno a los delincuentes". Esto generó una fuerte ovación en el recinto: "¡Olé, olé, olé, olé! ¡Pato, Pato!".

21.40. "El curro de los piqueteros ya no existe, no hay más piquetes"

Otro de los temas encarados por el presidente en su discurso fue el de las movilizaciones y protestas: “Le quitamos el curro a los piqueteros sin vergüenza que obligaban a los más necesitados a marchar. Logramos bajar los piquetes de más de 8200 a 0. En 2023 tuvimos más de 30 piquetes por día hábil y ahora hace más de 10 meses que no hay un sólo piquete en la calle”.

21.39 Pauta oficial. "No necesitamos periodistas mentirosos, no necesitamos sobornar a nadie"

Fuimos los primeros en eliminarla. Tenemos logros, no necesitamos que haya periodistas pagados por el Estado.

21.37- "La obra pública no genera trabajo, genera impuestos"

"Eliminamos la obra pública, uno de los curros más grandes de la política. La obra pública no genera trabajo, eso es falso. Las obras públicas hay que financiarlas y eso se hace con impuestos o deuda. Eso castiga a generaciones futuras. Cuando se financia la obra pública, se quita capacidad de demanda en otros sectores.

21.35 "Eliminamos cajas de militancia que el Estado usaba a su antojo"

"El INCAA, el INADI, el Ministerio de la Mujer y TELAM. Volvimos superavitarias a empresas emblemáticas como Aerolíneas Argentinas, AYSA intercambio y ENARSA, entre otras. Empezamos a dar los primeros pasos para privatizar a las más importantes. El estado no está para reemplazar al empresario"

21.32 - Si quieren terminar con la pobreza, terminen con el curro de la política"

Nos propusimos achicar al estado y echamos a más de 40 mil empleados públicos cuyos sueldos cargaban sobre las ya castigadas espaldas del sector privado. Para ver la ridiculez del estado presente y las aberraciones que hicieron para estafar a los argentinos, tomé el ejemplo de la agencia de viajes. Teníamos dirección de agencia de viajes, de control de agencia de viajes y de registro de agencia de viajes. Todo armado para estafar a los argentinos de bien, en favor de la casta política":

21.28 - "Dejen de llorar, Keynesianos":

"Qué malas noticias para ustedes, keynesianos de acá y todo el mundo. Desde abril la economía no puede parar de crecer. Ustedes, keynesianos, no pueden parar de llorar". Milei aseguró que la pobreza bajó del 56% al 33%, que en cantidad de habitantes se traduce en “10 millones de personas que salieron de la línea de la pobreza”.

“Esta caída se vio impulsada por la baja de la inflación, el aumento sostenido de los salarios reales y las jubilaciones, y el aumento de la AUH en términos reales y del Plan Alimentar”, detalló. Y agregó: “Por eso el ajuste cayó sobre la casta y nunca sobre los sectores más vulnerables. Argentina pasó de ser el peor alumno de la clase a ser el abanderado. Hoy es uno de lis 5 países del mundo que goza de superávit financiero. Cuando los fundamentos del programa se mantienen, el ruido de la coyuntura son solo eso: ruido”.

21.25 Los elogios a Luis "Toto" Caputo

"Los agoreros del fracaso pronosticaban cosas que nunca sucedieron. Es interesante, porque cualquier otra experiencia con la mitad de ajuste hubiera dado caídas de entre 10 y 15% del PBI. Dijeron que era imposible. Que no íbamos a lograr un punto de ajuste en el propio 2024. Y en el primer mes de gestión gracias a ese coloso que tenemos como ministro de economía, Luis Toto Caputo, alcanzamos el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión. “ole ole ole, toto, toto”.

21.21 "Logramos cosas que nunca se hicieron en la historia del país"

Sobre su gestión, el mandatario expresó: “Pasamos de heredar 15 puntos de déficit consolidado entre el tesoro y el BCRA, a tener durante nuestro primer año superávit financiero libre de default. Algo que no había ocurrido nunca en los últimos 123 años de historia "Hoy podemos hacer alarde de que nuestro programa económico es el más exitoso hasta la fecha".

21.13 - Comenzó el discurso presidencial

El presidente comenzó haciendo un repaso de las últimas décadas en materia económica: "Debo decir que miro hacia atrás a lo que fue nuestro primer discurso del estado de la nación y podemos afirmar que el país es radicalmente distinto a lo que era hace un año. Probablemente la sociedad argentina sea una de las más familiarizadas con la frustración política de la historia moderna. Somos un país donde la pobreza se multiplicó por diez entre el 74 y fines del 2023. Una verdadera aberración fruto de la casta política. Una larga agonía con pequeños intervalos de crecimiento. Es natural que después de tantas décadas, para una gran mayoría la decadencia se sienta como algo normal".

Además, hizo aseguró que su gestión “viene a romper la calesita, quitarle la manija al sortijero y trazar un horizonte de progreso hacia adelante con cambios profundos que atacan la raíz de nuestros males. Por eso nos encomendamos a recuperar la racionalidad económica, achicar el estado, devolverle la libertad a la sociedad, reestablecer el imperio de la ley, y borrar los privilegios que la política acumuló a lo largo de los años”.

21:10 - Milei ingresó al recinto

Con vítores de parte de un Congreso totalmente oficialista, debido a los faltazos de la oposición, el presidente caminó entre adeptos hasta ubicarse en el lugar donde brindaría su discurso a todo el país.

21.03. El presidente llegó al Congreso

Recibido por Victoria Villarruel en la puerta del palacio legislativo, el Presidente ingresó al recinto y fue saludado por diversos Diputados, Senadores y autoridades de ambas cámaras, como Juan Carlos Pagotto, Romina Diez, Alberto Benegas Lynch y Gladys Medina.

20.45 - Milei salió de Casa Rosada rumbo al Congreso Nacional

En medio de un fuerte operativo de seguridad, el presidente dará inicio al período inaugural de Sesiones Ordinarias. El trayecto es acompañado por el regimiento de granaderos a caballo Don José de San Martín, creado en 1812 y designado escolta presidencial un 15 de julio de 1907.

20.43 - Diversos gobernadores asistieron para escuchar el discurso del presidente

Se trata de Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San luis, Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco) y Hebe Casado (vice de Mendoza).

Antes de ingresar, algunos de ellos brindaron declaraciones a la prensa. Tal fue el caso de Martín Llaryora, quien expresó: “En Córdoba el respeto institucional es un pilar fundamental de la democracia. Por eso estoy participando del acto institucional de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional”.

También habló Pullaro, quien fue consultado por el problema de la inseguridad en Rosario y en la Provincia de Buenos Aires, en referencia al conflicto entre el presidente y el gobernador bonaerense. "Tenemos un problema de inseguridad y violencia hace muchos años. El año pasado, fue uno de los menos violentos en los últimos 25 años. Los diferentes niveles deben poder trabajar juntos, tanto a nivel gobernación local como nacional".

20.30. Los cuatro jueces de la Corte están presentes en el recinto

Llegaron al recinto legislativo Ricardo Lorenzetti, Manuel García Mansilla, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. En medio de la polémica designación por decreto de García Mansilla y Ariel Lijo, los funcionarios presenciarán la apertura de la Asamblea Legislativa y escuchar el discurso de Javier Milei.

20.20 - Victoria Villarruel dio inicio a la Asamblea Legislativa

Tras arribar al congreso, la vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró tener “la mejor” expectativa sobre el discurso del mandatario. Posteriormente, tomó asiento en junto al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

A las 20.15, presidenta de la Cámara Alta dio inicio a la sesión previa al discurso presidencial que marcará la apertura del período de sesiones ordinarias. Como parte del protocolo, se realizó el izamiento de la bandera y se entonó el Himno Nacional.

20.10 - Llegaron Victoria Villarruel y Santiago Caputo al Congreso

Villarruel llegó al Congreso para dar inicio a la Asamblea Legislativa. Será el primer encuentro público entre el Presidente y su vice tras el distanciamiento que arrastran desde el año pasado, evidenciado en varios gestos, como su exclusión de la cena que Milei ofrecerá esta noche en la Casa Rosada junto a su gabinete y principales funcionarios.

En paralelo, en medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, el asesor presidencial Santiago Caputo también ingresó al recinto. Su aparición busca disipar los rumores sobre una posible salida del Gobierno, luego de haber quedado en el centro de la polémica por su presunta vinculación con el activo digital.

20.02 - El desplazamiento del periodismo en la Asamblea Legislativa

Desplazados de su lugar habitual por orden de la Secretaría General de la Presidencia, los periodistas acreditados en el Congreso lanzaron en redes el hashtag #AsambleaLadoB, una manera de exponer el detrás de escena de la apertura de sesiones ordinarias. Esto se da luego de que el histórico palco de prensa, tradicionalmente reservado para la cobertura periodística, fuera cedido a diplomáticos, que contarán con auriculares en la mesa para seguir el discurso en su idioma.

A través de ese hashtag, la periodista Gabriela Vulcano compartió una imagen de Iñaki Gutiérrez y Santiago Oría, responsables de la producción audiovisual del mandatario, supervisando cada detalle de la organización en el Congreso. Asimismo, se logra ver que, detrás del atril desde donde hablará Javier Milei, se colocó estratégicamente un banquito para que luzca más alto.

Con información de Perfil