La decisión del Houston Dynamo ante la ausencia de Lionel Messi entre los citados del Inter Miami

La presencia de Lionel Messi en la MLS no solo es un beneficio para el Inter Miami, sino también para el resto de los equipos de la primera división del fútbol estadounidense. Puntualmente en el aspecto comercial, porque saben que en caso de tener que recibir al elenco de la Florida, ese día, confirman que venderán todas las localidades disponibles. Incluso, la mayoría aprovecha y aumenta el valor de los tickets para hacer una diferencia adicional.

Pero claro, el riesgo de que Leo se haga presente siempre aparece como una posibilidad, tal como sucede con cualquier otro futbolista. Ese es el caso que le tocó al Houston Dynamo para el encuentro que tendrá con las Garzas este domingo por la segunda fecha de la Conferencia Este de la fase regular de la Major League Soccer.



Resulta que Javier Mascherano, pensando en la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup que el Inter Miami debe afrontar ante el Cavalier de Jamaica decidió resguardar a Lionel Messi del choque liguero. La Pulga ni siquiera se trasladará a la ciudad del estado de Texas, lo cual generó una gran decepción en el público que adquirió su entrada para la cita de este 2 de marzo.

Al respecto, el contrincante de turno del conjunto de Miami decidió compensar a sus hinchas. ”El Houston Dynamo está entusiasmado por recibir al Inter Miami CF en el Shell Energy Stadium el domingo por la noche. El informe sobre el estado de los jugadores que se compartió recientemente para el partido no incluyó al delantero Lionel Messi. Se informó que no viajó a Houston. Lamentablemente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente”, aclaró la institución en un comunicado emitido en sus cuentas de redes sociales.

Y añadió: ”Esperamos recibir a todos en lo que será una atmósfera increíble y una celebración del fútbol para la ciudad de Houston. Para demostrar nuestro agradecimiento, los fanáticos que asistan al partido de mañana por la noche pueden reclamar una entrada gratuita para un futuro partido del Dynamo esta temporada. Se proporcionarán detalles adicionales a principios de la próxima semana”.



Inter Miami busca su primera victoria en la MLS 2025

El Inter Miami de Javier Mascherano viaja a Texas con el objetivo de conseguir su primer triunfo en la MLS del 2025. En la primera jornada empató 2 a 2 como local en el Chase Stadium con el NYC FC, por lo que precisa sumar de a tres para no perder el foco de la meta inicial que es clasificar a la instancia de los Play Off.

El jueves por Concachampions

Tras desplazar al Sporting Kansas City en la Primera Ronda, el Inter Miami se lanza a su próximo paso en la Concacaf Champions Cup. Ya este jueves 6 de marzo recibirá al Cavalier de Jamaica en el primer duelo de los Octavos de Final, en tanto que la vuelta está programada para el jueves 13 en el National Stadium Independence Park de la ciudad de Kingston.

