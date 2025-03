«Tendría que haberlo agarrado del cogote»: Guillermo Moreno más polémico que nunca tras el cruce de Caputo y Manes

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno se refirió al episodio que protagonizó el diputado nacional Facundo Manes y el asesor presidencial Santiago Caputo tras la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Luego de un cruce con el presidente Javier Milei durante su discurso en la Asamblea Legislativa, Manes fue increpado por Caputo y el influencer «Fran Fijap» en el Congreso. «Vos me vas a conocer a mi«, le habría dicho Caputo al diputado, según testigos del encuentro.

En una entrevista en Radio 1O, Moreno se solidarizó con Manes por lo sucedido y comentó cómo habría actuado en su situación. «Debería haberlo agarrado del cogote al pibito ese y levantarlo, no debe pesar más de 65 kilos«, afirmó Moreno.

«Manes es un hombre de 50 y pico años, todavía te puede levantar con un brazo. Se lo levanta y lo lleva contra una pared, y cuando terminen de hablar, se lo suelta y cada quien hace lo que tenga que hacer», agregó el ex funcionario. «Fue él quien encaró a Manes. Si te viene a pegar un cabezazo, uno se tiene que defender«, sentenció.

En la misma línea, Moreno chicaneó a Caputo por un vídeo practicando tiro. «Ni cuando hizo el entrenamiento con la glock lo hizo bien, le dije que tenga cuidado que la próxima se iba a quedar sin dedos. No es alguien que intimide de verdad», arrojó Moreno.

El ex funcionario durante los gobiernos kirchneristas habló sobre el discurso que brindó el presidente en la Asamblea Legislativa durante la noche del sábado 1 de marzo. «Lo que dijo ayer no fueron los números reales del INDEC, fueron cifras que toman los consultores para elaborar un gráfico, pero fueron todos los datos de un informe. Lo que dijo de la pobreza fue una mentira, los microdatos lo contradicen; también usó de ejemplo una canasta básica del 2004, cuando las necesidades de hoy son distintas, es una estupidez», disparó Moreno y tildó a Milei de «un tipo poco serio que no sabe de macroeconomía».

Con información de www.elintransigente.com