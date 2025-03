Javier Milei volvió a hablar del caso $LIBRA y le respondió a Cristina Kirchner: “La dos veces condenada es ella”

Menos de 24 horas después de haber dado un discurso en el Congreso, en el que celebró los logros que alcanzó en su primer año de gestión y ratificó el rumbo del Gobierno, el presidente Javier Milei volvió a mostrarse en público. En una entrevista televisiva con el periodista Luis Majul para el canal LN+, el mandatario nacional hizo una nueva referencia al caso de la fallida criptomenda $LIBRA, e insistió en que se trata de un problema que lo tiene ajeno. “Los que entraron allí lo hicieron por voluntad propia, nadie les puso una pistola en la cabeza”, sostuvo Milei.

Además, dijo que evitó referirse a los protagonistas del caso, porque esperará que actúe la Justicia. “Parece un conjunto de chimento de peluquería de despechadas. Vamos a la sustancia: es un problema de terceros con terceros, no es un problema mío”, advirtió.

“Todos los que entraron ahí, lo hicieron voluntariamente. A nadie se le puso un arma en la cabeza. Otro punto interesante es que mi campo de especialización es crecimiento con y sin dinero, después usted tiene temas de finanzas, que yo manejo, pero este es un mecanismo hipersofisticado. Uno no sabe de todos los temas”, remarcó.

Además, le respondió a la ex mandataria nacional Cristina Kirchner, que a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X lo acusó de ser un “estafador serial” por la polémica con las criptomonedas.

“Le aviso que la que está dos veces condenada es ella. Tiene el problema Hotesur, de Los Sauces, de Vialidad, le encontraron cinco palos verdes a la hija que nunca laburó. Vamos, seamos serios. Es más, si hay alguien que estafó a la gente es la política y, en especial, los Kirchner”, contestó Milei. “La política, y en especial los Kirchner, usaron el Banco Central para estafarle a los argentinos 110 mil millones de dólares. Hablemos ahora de estafa piramidal”, se jactó.

El jefe de Estado, además, defendió la presentación realizada en el Congreso. “Hemos hecho más que en los últimos 80 años de Argentina”, afirmó. Además, minimizó el incidente que protagonizaron el diputado Facundo Manes con Santiago Caputo, su asesor presidencial de máxima confianza.

“Desde mi punto de vista, tan grande es el discurso, lo que fuimos a hacer, lo que hicimos a lo largo de este último año, que me sorprende que le den tanta entidad a una cosa tan, pero tan marginal... en especial cuando Manes ha mentido de una manera tan deliberada. Dijo que le pegaron dos trompadas, cuando fueron unas palmaditas en el pecho”, señaló.

Estas declaraciones se dan luego de que en la apertura de las sesiones ordinarias, el jefe de Estado anunciara, entre otros puntos, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y proyectos para endurecer las políticas migratorias y de seguridad.

“Una de las cosas que yo expliqué en el discurso de ayer es que el acuerdo con el Fondo es para sanear el balance del Banco Central”, aclaró.

Al respecto, precisó que se está “negociando un nuevo préstamo que implica una determinada cantidad de fondos frescos, que ingresan al Tesoro”.

“Pero, a diferencia de lo que hicieron todos los gobiernos delincuentes, nosotros esos fondos del FMI los vamos a aplicar para cancelar deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central”, insistió. Y explicó que de esta manera “el activo del BCRA se fortalece, dada la base y los pasivos monetarios, el patrimonio del Banco Central mejora. Eso hace que el nivel de precios de largo plazo caiga y por ende la tasa de inflación también”. Un punto en particular que el Mandatario define como una prioridad dentro del check list.

En este sentido, defendió nuevamente al Gobierno y celebró un relevamiento que hizo el vocero presidencial, que indica que se cumplió “el 97% de las promesas de campaña en el 25% del mandato”.

“Nosotros, los inhumanos, los insensibles, sacamos a 10 millones de personas de la pobreza. Decían que nuestras promesas eran incumplibles, nosotros teníamos un programa muy ambicioso, decían que era imposible todo”, agregó.

Ante la pregunta de Majul sobre si lo incomodó que haya habido tantos ausentes en la última Asamblea Legislativa, contestó: “¿Sabe por qué no fueron? Porque no se pueden bancar tantas verdades, tanto éxito. No dejan de ser gente de izquierda resentida, fracasada. En el fondo, esto puede ser una muestra de la Argentina que se viene, porque el Congreso va a estar cada vez más teñido de violeta“. Es más, sostuvo que no se sintió ”incómodo”. “Quizás es un anticipo de la Argentina que viene, donde no hay lugar para zurdos resentidos y cucarachas kukas, que están dispuestos a romper todo”, apuntó.

Al hablar sobre la relación que tiene con su vicepresidenta, utilizó una analogía futbolera y recordó que Juan Román Riquelme y Martín Palermo “no se llevaban bien, y seguían haciendo goles y Boca seguía ganando”.

Sin embargo, volvió a molestarse porque Victoria Villarruel “se adelantó en querer terminar la sesión”. “Quizás se olvidó que mis discursos los termino con ‘¡Viva La Libertad, Carajo!‘. Mis discursos terminan todos iguales. No debe estar mirándolos“, insinuó.

Respecto de sus cruces con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que “es falso” que haya pedido la intervención de la provincia de Buenos Aires, pero remarcó que el distrito “se convirtió en un baño de sangre, ese es un dato de la realidad”.

“Si verdaderamente él está preocupado por lo que pasa con los bonaerenses, se tiene que correr porque es un inútil. Kicillof se tiene que correr y nosotros nos hacemos cargo. Él es parte del problema, no de la solución”, agregó. El mandatario no tardó en recordar el episodio de inseguridad que sufrió la mamá de Kim Gómez en La Plata, y que tuvo como víctima fatal a la menor de 7 años. Un episodio que desató una pelea mediática con el gobernador bonaerense. “No se puede trabajar con él. Quiere liberar a los delincuentes, yo estoy del lado de la Policía y de los buenos”, acusó.

En esta línea, el jefe de Estado mencionó nuevamente el proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso para la baja de la edad de imputabilidad y que sería una de las prioridades en este comienzo del año legislativo. “Si fuese por mí lo llevaría a 10 años, en Suiza e Inglaterra es así. Por qué nosotros tenemos este número ridículo”, se quejó.

Sobre las designaciones por Decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia, el Presidente sostuvo que “hay que tener cuidado con los ñoños republicanos”, porque “cada cosa que no les gusta dicen que es inconstitucional”.

“La mejor muestra de que está dentro de las reglas es que la propia Corte le tomó juramento a García Mansilla. ¿No les gusta que sea por decreto? Macri lo hizo por Decreto. Los jueces superaron todas las instancias y, sin embargo, el Senado no los sacó“, indicó.

A pesar de estas críticas, ratificó que su objetivo es que haya un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza: “Mi hermana tiene un rol muy importante en términos políticos; Santiago (Caputo) tiene una mente brillante, es un fuera de serie, pero el Presidente de los argentinos soy yo. El que toma las decisiones soy yo”.

Ante esta aclaración remarcó algunas de sus intenciones. “Acá, mi objetivo es terminar de una vez por todas con el kirchnerismo. Voy a agotar todos los esfuerzos para que todos los que estamos del lado de la libertad y de la República estemos juntos y terminemos de ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo”, subrayó, mencionando nuevamente la frase que pronunció en octubre del año pasado.

Por último, argumentó que “es falso” que el Gobierno “haya cambiado su postura con Ucrania”, ya que la política internacional de su gestión “está alineada con Estados Unidos e Israel”. Milei se refirió de esta manera la reciente Asamblea General de la ONU en donde Argentina se abstuvo de votar una resolución que reclama la salida “de inmediato y sin condiciones” de las tropas del Kremlin de Ucrania.

“Donald Trump vino con una impronta pacifista, está trabajando activamente en el conflicto de Medio Oriente y otros conflictos, como así también en lograr la paz en la guerra con Rusia”, indicó. En este sentido, el Presidente remarcó: “A mí me preocupa fuertemente el pueblo ucraniano, que haya paz y se terminen las muertes, que negocien en un escritorio” cerró.

