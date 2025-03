El senador nacional santafesino Marcelo Lewandoswki cree que el gobernador Maximiliano Pullaro “quiere la suma del poder público” y la buscará mediante la reforma constitucional. Para detener ese avance, encabeza una lista de convencionales constituyentes con miras a las elecciones del 13 de abril por fuera del Partido Justicialista, porque “el peronismo es un movimiento, no un sello partidario”. En una entrevista con Rosario/12, afirmó que “la Constitución no puede ser el proyecto político de un gobernador”, cuestionó por “partidarios” los nombramientos en la Corte Suprema provincial y aseguró que el presidente Javier Milei y el mandatario santafesino “son lo mismo, pero con distintos modales”. ¿La relección de gobernador y vice? Sí, pero a partir de 2027.

-En un mes y medio son las elecciones provinciales. ¿Qué cosas se juegan además de los cargos locales y de convencionales constituyentes?







-Lo que hacemos es tratar de plasmar lo que venimos señalando desde fines de 2023 y traducirlo en la realidad. Mostramos, o intentamos mostrar, una renovación no solo del peronismo, sino una cara del movimiento nacional en la provincia de Santa Fe que pueda encontrar otros espacios y otros actores. Esto que se ha dado (por la reforma constitucional) no es en lo que está pensando la gente. No tiene prioridad en la vida cotidiana de los santafesinos, la gente no está informada, no está enterada. Lo cual demuestra que la necesidad imperiosa de querer señalar esto como una prioridad para la población de Santa Fe, no es ni más ni menos que una necesidad del poder actual, del gobernador para perpetuarse, de un gobernador que quiere la suma del poder público.

-¿Entendés que lo que motiva la reforma por parte del gobernador Pullaro tiene que ver con un proyecto hegemónico?



-Sí, no tengo dudas, pero además lo está demostrando con los cambios en la Corte Suprema, con los manejos que hizo con el nombramiento de algunos jueces. Si tenés una Legislatura a favor como la tiene; si tiene siete presupuestos de emergencia en todas las áreas de los ministerios más importantes, no tengo ninguna duda que es un obsesivo del poder que va a utilizar la Constitución para plasmar aquello que él mismo ha dicho: que su modelo de gobierno quede aunado a un criterio de Constitución. La Constitución no es una campaña política de los próximos cuatro años, debe amparar los derechos de todos los ciudadanos, piensen como piensen, y no debe ser el proyecto político de un gobernador. Cuando uno escucha eso, es realmente grave.

-¿Qué cosas crees vos que hay que reformar? ¿Cuáles van a ser los elementos con los cuales vas a hacer campaña?-



-Creo que tienen que estar garantizados los derechos de la ciudadanía, los derechos de todos los sectores, vamos a hablar mucho más de inclusión en la discapacidad, un tema que ha sido complejo en las últimas horas por la barbaridad que ha hecho el Gobierno nacional con la terminología que ha usado. Creo que el tema ambiental tiene que estar, tiene que ser uno de los elementos fundamentales. Nosotros hacemos mucho hincapié y en la lista nuestra está representada la producción santafesina, que debe tener sus anclajes fundamentales en la Constitución: el campo, la industria, la ciencia y la tecnología. Tenemos una provincia que hoy está siendo atacada a nivel nacional y nuestra Constitución debe guarecer todo eso. Por supuesto la salud, la educación, que no quieran traernos una suba en la edad de la jubilación en esta Constitución. Hay que estar muy atentos porque ya atacaron la Caja de Jubilaciones. Hay que estar atentos a que esta Constitución pueda sumar derechos y no cercenarlos.



-La reelección de gobernador y vice. ¿Estás de acuerdo, sí o no, y a partir de cuándo?

-Yo estoy de acuerdo con la reelección, pero no a partir de 2027. Este gobernador juró con una Constitución, fue electo con una Constitución. Si realmente no es lo que tanto le interesa la reelección, ¿por qué encabeza la lista que él mismo va a votar para ser reelecto? Entonces: más suma del poder, más acaparar. Que lo hagan como lo hizo (el ex gobernador Miguel) Lifschitz, como lo hizo (Hermes) Binner, como lo hizo Jorge Obeid, que se autoexcluían de esa alternativa. Este muchacho realmente va por todo y no le interesa si él mismo es el que se pone del otro lado del mostrador: el que quiere reformar y el que quiere ser reelecto con la reforma que impulsa. Creo que el tema de la autonomía municipal y la potestad de los intendentes debe ser valorada e importante, pero que eso no signifique un mayor aumento en los recursos que los ciudadanos tienen que pagar. Autonomía municipal sí, joder al ciudadano para que pague más, no.



-¿Considerás que en la Convención Constituyente pueda haber acuerdos en función de él para poner límites a alguna de estas cosas que vos estás planteando?

-Sí. Yo creo que ese es el gran desafío, que no solamente necesitemos un trabajo el 14 de abril con las otras fuerzas que vienen del justicialismo, sino que con otros espacios políticos también podamos encontrar una mirada común en algunos puntos para poner un freno a todo esto. Yo creo que hoy a lo mejor algunos están al sol del poder y ven que el solcito calienta y está todo bien. Quiero decir que con la forma de gobernar que tiene este gobernador, cuando no los necesite, los va a dejar a la sombra. Los límites democráticos y participativos tienen que estar en la Constitución y no debemos permitir que la suma del poder público quede en manos de alguien que se perpetúe en el poder. Hoy ya estaba escuchando que quiere seguir renovando la Corte. Bueno, la verdad que yo no veo una Corte que se haya renovado, sino acuerdos de sectores políticos. Entonces realmente, ¿eso es lo que buscamos, una Corte adicta a los espacios políticos o una Corte que respete los derechos de los ciudadanos? Yo no creo que estemos renovando una Corte, no creo que sea plural, para que tengamos una mirada que no esté atada a lo partidario.



-En estos días juró Manuel García Mancilla como miembro de la Corte Suprema nacional designado por decreto. En Santa Fe hubo un procedimiento distinto, que fue el paso de los pliegos de los postulados por la Legislatura ¿Qué diferencias ves entre Pullaro y Milei?

-Yo creo que son lo mismo o muy parecidos con distintos modales. Acá la Legislatura eligió a tres jueces de la Corte, uno amigo del gobernador -y no discuto las trayectorias académicas-, otros claramente ligados a espacios políticos. Santa Fe hasta aquí ha tenido siempre respeto por la institucionalidad y hoy yo creo que eso empieza a borrarse o a verse un poco más difusas las líneas demarcatorias. Quizás porque tienen una Legislatura ampliamente mayoritaria en las dos cámaras y les permite llevar una política con consenso, y si no a los latigazos.



-¿Qué proyecto de futuro tiene el peronismo o tu espacio para representar a aquellos sectores que están descontentos con los gobiernos nacional y provincial?

-Nosotros empezamos con esta lista a representar a los distintos sectores de la ciudadanía. Tenemos representantes de los trabajadores, de los empresarios, de los sectores académicos, de los intendentes y presidentes comunales, de la salud, de la educación, del campo, de la ciencia y la tecnología. Cuando uno dice queremos que la gente se involucre, bueno, dale el espacio para que se involucre, no solamente para escucharte en una reunión, sino para que trabaje con esta lista. Mostramos que el peronismo es un movimiento, no un sello partidario. El peronismo es un movimiento y, como tal, abarca a las entidades intermedias que hoy deben participar de los procesos de decisión.



-¿Qué te encontrás cuando salís de recorridas, cuando hablas con la gente? ¿Las cosas están tan bien como parece en los medios oficiales o encontrás algo diferente?

-Hay muchas cosas. Venimos de un proceso inflacionario que lastimaba. Tenemos el 50% de la economía en negro y el que vivía del monotributo, de la changa, del trabajo informal, no lo recuperaba nunca. Entonces, el proceso inflacionario que se haya frenado ayuda un poco. Ahora, yo quiero preguntarme si realmente esos índices inflacionarios son los que se reflejan en el bolsillo de la gente. La luz aumenta mucho más, el gas aumenta mucho más, el agua... Hoy ya el problema no es la inflación, sino mantener el trabajo. Y cuando pasa eso, entonces ya el problema es mucho más grave. Y eso también es un hecho que marca dónde estamos parados. Nunca un proceso económico como este ha tenido éxito en la Argentina. Veamos lo que pasó en la dictadura con (el ex ministro de Economía, José Alfredo) Martínez de Hoz y un modelo económico igual, lo que pasó en los 90, lo que pasó en los pocos años que estuvo Macri: endeudamiento, pérdida de fuentes laborales, apertura de importaciones. Hay un dato muy concreto: 1.414 empresas en Santa Fe cerraron en el año 2024. Si no nos asusta ese promedio o esa situación, no estamos viendo la realidad que vamos a tener a corto plazo.

CON INFORMACION DE PAGINA12.