De negro y con un pronunciado escote, el look de Eva de Dominici para la fiesta de los Oscars 2025

Eva de Dominici es una de las actrices argentinas que logran marcar tendencias con sus looks en diversos eventos internacionales. Con varios trabajos hechos alrededor del mundo, la artista logró caminar por entre los nominados a los Premios Oscars 2025 y lucir un total black que enamoró a todos ellos. Participó de unas de las exclusivas fiestas, donde se reencontró con otros colegas, antes de comenzar un año lleno de nuevas promesas.

Los Premios Oscars 2025 dejaron mucho de qué hablar. Entre artistas coronados y algunos debates, la noche más importante para el cine selló quiénes fueron las películas más merecedoras de todo el año pasado. "Anora" fue la más premiada en la noche, llevándose consigo cinco premios, entre los que se encuentra el de "Mejor Película", "Mejor dirección" y "Mejor actriz protagónica". La 97° edición reunió a los personajes más importantes del mundo del espectáculo, entre los que fue parte Eva de Dominici.

La actriz argentina tuvo un año lleno de emocionantes estrenos alrededor del mundo, que le permitieron ser el centro de atención de varias revistas internacionales, y promete un 2025 igual de movido. Con un estilo en la moda muy marcado, se había presentado a la premiere de su película "The uninvited" con un look de encaje que provocó la envidia de todos. En ese momento, estuvo acompañada por su pareja Eduardo Cruz y todo su elenco.

En esa ocasión, la joven participó de unas de las after party de los Premios Oscars 2025, junto a su pareja y a Alejandro Asen. Para la divertida noche, organizada por Netflix, Eva decidió volver al total black, pero se jugó por un vestido ceñido al cuerpo y sensual. El mismo tenía fruncido el centro, para así remarcar la figura. Además, presentaba un pronunciado escote cuadrado, que realizaba un irregular dibujo. Por último, lo completó con su cabello suelto y lacio, y unos accesorios dorados, marcando un estilo elegante a la noche.

Eva de Dominici fue una de las mujeres más vistas del evento, por su capacidad para llevar el total black y armar un sofisticado look. Sus seguidores no dudan en acompañar todas sus elecciones fashionistas y halagarlas, destacando su gran participación por el mundo del cine internacional. Por otro lado, las celebridades pudieron disfrutar no solo de la fiesta ofrecida por Netflix, sino que de otra de las after party que se realizaron en los Premios Oscars 2025, a cargo de una reconocida revista estadounidense.

