La 97ª edición de los Premios Oscar, celebrada en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles, fue una noche llena de sorpresas, emociones y momentos históricos. Con Conan O'Brien como maestro de ceremonias, la gala de este año no solo celebró lo mejor del cine, sino también la resiliencia de una industria que enfrentó desafíos significativos en los últimos años.

Premios Oscar 2025: uno a uno, todos los ganadores de la gran noche del cine

Y un día, la temporada de premios del año llegó a su fin. Este domingo se entregaron los Premios Oscar 2025 en una gala deslumbrante que celebró lo mejor del cine del último año.

Bajo la conducción del histórico Conan O’Brien, la 97ª edición de los Premios Oscar se llevó a cabo en el icónico Dolby Theatre de Hollywood. La ceremonia estuvo marcada por la presencia de grandes estrellas y un desfile de impactantes looks en la alfombra roja.

La película Emilia Pérez, de Jacques Audiard, fue la gran protagonista de la noche con 13 nominaciones, aunque también generó polémica debido a las controversias en torno a su protagonista, Karla Sofía Gascón. Por otro lado, The Brutalist y Wicked también destacaron con 10 nominaciones cada una.

Los incendios en Los Ángeles afectaron el desarrollo del evento, lo que llevó a la cancelación de las presentaciones en vivo de los nominados a Mejor Canción Original. En su lugar, se realizaron segmentos de reflexión sobre la industria cinematográfica. Sin embargo, la gala sí contó con presentaciones de Doja Cat, Cynthia Erivo, Ariana Grande, LISA de Blackpink, Queen Latifah y RAYE.

Mejor Película: Anora

Mejor Actriz: Mikey Madison (Anora)

Mejor Actor: Adrien Brody (The Brutalist)

Mejor Director: Sean Baker (Anora)

Mejor Actriz de Reparto: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Mejor Actor de Reparto: Kieran Culkin (A Real Pain)

Mejor Guion Original: Sean Baker (Anora)

Mejor Guion Adaptado: Cónclave

Mejor Película Animada: Flow

Mejor Película Internacional: Aún estoy aquí (Brasil)

Mejor Edición y Montaje: Anora

Mejor Diseño de Vestuario: Wicked

Mejor Diseño de Producción: Wicked

Mejor Maquillaje y Peluquería: La sustancia

Mejores Efectos Visuales: Dune: Parte dos

Mejor Banda Sonora Original: The Brutalist

Mejor Canción Original: El Mal (Emilia Pérez)

Mejor Sonido: Dune: Parte dos

Mejor Fotografía: The Brutalist

Mejor Cortometraje Animado: In the Shadow of the Cypress

Mejor Cortometraje de Acción Real: The Man Who Could Not Remain Silent

Mejor documental: No Other Land

Mejor Cortometraje de Ficción: I'm Not a Robot

La noche dejó momentos inolvidables y discursos emotivos, consolidando el 2025 como un gran año para el cine. Con un cierre espectacular, los Premios Oscar volvieron a demostrar por qué siguen siendo la máxima celebración de la industria cinematográfica.

