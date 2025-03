Muere icónica actriz de teleseries y el mundo de la TV entra en luto: «Aparte de guapísima, era encantadora»

Se trata de la actriz mexicana Flor Procuna, quien falleció a los 72 años. La mujer es recordada por su exitoso papel como la villana Irma Ramos en la telenovela Los Ricos También Lloran de 1979, que protagonizó junto a Verónica Castro.

La noticia fue confirmada por el comunicador José Origel, quien compartió una foto junto a la actriz y mencionó estar sin palabras por su muerte en Guadalajara.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jose Origel se mostró muy afectado con la muerte de una de sus grandes amigas.

“Hoy amanezco con otra triste noticia, el fallecimiento de una muy querida amiga, Flor Procuna. Fue en la ciudad de Guadalajara donde pasó a mejor vida. Aparte de guapísima, era encantadora. Mi más sentido pésame a toda su familia. Descanse en Paz! 🙏”, escribió en la descripción de la postal que compartió.

Si bien aún no se han revelado las causas de muerte de la actriz, se espera que próximamente se emita un comunicado oficial por parte de la familia.



¿Quién era Flor Procuna?

Flor Procuna Chamorro fue una actriz mexicana famosa por interpretar a la villama Irma Ramos en la telenovela Los Ricos También Lloran.

Es la hija del torero mexicano Luis Procuna y la nicaragüense, Consuelo Chamorro Bernard. Pese a que los dos estaban bien de salud, ambos fallecieron en el accidente aéreo del vuelo GU-901 de Aviateca en 1995.



De su primer matrimonio tuvo una hija llamada Mariana Zeceña Procuna, quien actualmente es psicóloga. En tanto, de su segunda relación nació Luis Uriza Procuna, quien se graduó de ingeniero.

Ninguno quiso seguir la carrera de su madre, lo que Procuna explicó diciendo: “Ser actor no es fácil. A veces se tiene con qué comer, otras no; a veces estás muy bien, pero otras no; es algo en que necesitas tener mucha ilusión para vivir realmente de eso”.

Fuente: Univision