Lavacoches: Soltermam quiere prohibir la actividad. Viotti "duerme la siesta"

Hace pocos días, la Concejal y precandidata para renovar su banca, Valeria Soltermam se refirió en términos muy duros hacia la administración del intendente Viotti en referencia a la problemática de los lavacoches, un tema que si bien fue heredado, en los últimos tiempos se registró un aumento exponencial en la vía pública, tornando casi imposible concurrir a algunos lugares en determinadas horas, ya que los automovilistas son malamente abordados por algunos lavacoches y hay quienes nos confesaron que están evitando concurrir a determinados comercios para no tener que enfrentarse a una situación desagradable. Pero ojo, que nadie se rasgue las vestiduras, hay que diferenciar bien y ser absolutamente responsables. Hay lavacoches que gozan de la confianza de automovilistas y comerciantes y cumplen un rol importante el cual se debe destacar, No se puede poner a todos en la misma bolsa

"Tenemos que decidir de una vez por todas lo mejor para la ciudad, con claridad y planificación, sin olvidar el factor humano, no podemos seguir mirando para otro lado", disparó Solterman.

"La normativa que data de 2018 y que se sancionó durante el gobierno de Luis Castellano, nunca se implementó correctamente, y ahora enfrentamos una realidad que no podemos seguir ignorando, hay que admitir que durante años nadie quiso tomar una decisión de fondo, por diversas razones, muchas veces comprensibles, y se ensayaron medidas intermedias, pero ya es hora de implementar una solución efectiva”, dijo Soltermam.

Soltermam destacó que Viotti no hace nada al respecto, que hay una inactividad total por parte del intendente. "Cuando estábamos en el gobierno, el problema de los 'trapitos' ya existía, y aunque el marco legal tenía sus limitaciones, al menos había un intento de regulación. Hoy, con la misma normativa vigente, la situación se desbordó”

Soltermam definitivamente quiere prohibir la actividad. “Merecemos un centro ordenado, que dé ganas de ir, que la gente que necesite hacer trámites, realizar compras o consumir en un bar no sienta la presión y la coerción que ejercen algunos lavacoches”, plantea, aunque sin olvidar la necesidad de acompañar esta medida con iniciativas que ofrezcan oportunidades laborales legítimas a quienes actualmente dependen de esta práctica. La decisión debe tomarse con responsabilidad: no se trata de prohibir por prohibir, porque resolvemos un problema y generamos otro; la prohibición tiene que estar acompañada por alternativas para que estas personas puedan reorientar sus vidas hacia actividades lícitas y acordes con la visión de trabajo que tenemos para Rafaela".

“Si se logró en otras ciudades, ¿cómo no vamos a poder hacerlo en Rafaela?”. “La Municipalidad tiene años de experiencia en programas de inserción laboral y promoción del empleo, de capacitaciones, de aprendizajes de oficios, que se pueden retomar y adaptar para esta situación en particular, pero solo se necesita la voluntad para tomar la decisión y hacerla realidad”.

La realidad es que el problema viene desde hace muchos años, pero nunca pasó lo que hoy sucede, el tema se le desbordó a Viotti como tantos otros desde que asumió la intendencia. Es evidente que Leonardo Viotti no estaba preparado para ser intendente, que quizá nunca pensó llegar al cargo, pero lo grave de todo esto es que ya en el cargo la soberbia es una de las peores consejeras del intendente y eso lo lleva a cerrarse en si mismo y en su pequeño círculo íntimo, con un agravante significativo, Germán Bottero está absolutamente distanciado de los hermanos Viotti, en público cuidan las formas, pero el distanciamiento es total y absoluto, es decir, la única persona centrada y con real conocimiento de gestión no es tenida en cuenta en el gobierno local. Es de esperar que con los lavacoches se haga algo, pero es importante tener en cuenta que no todos los casos son iguales. Hay lavacoches que cumplen una función honesta y respetable, que gozan de la confianza de los comerciantes del centro, que inclusive limpian sus veredas y vidrieras, por ello hay que ser muy cuidadosos con soluciones electoralistas que pueden causar mucho daño de manera innecesaria. Hay que ser responsables y por sobre todo tener ganas e ideas, no estar siempre pensando en el beneficio electoral. Hay que dejar el egoísmo de lado y actuar pensando en la gente, algo que en este gobierno nunca se dio y difícilmente se de.