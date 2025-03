Explicando la lista de Scaloni: los borrados, una decisión generacional y caras nuevas

Lionel Scaloni presentó una lista preliminar de 33 nombres de cara a los partidos contra Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y por fin podemos decirlo: arrancó el proceso de recambio generacional en la Selección Argentina.

De esta extensa convocatoria, muchos se quedarán afuera por distintos motivos. Vale aclarar que incluso hay futbolistas que no llegan al 100% desde lo físico, por lo que el DT quiso resguardarse ampliando la cantidad de apellidos pensando en los dos clásicos que se vienen. Repasamos lo más resonante.

Acuña, el gran ausente

El flamante lateral derecho que tiene River parece no poder adaptarse del todo al fútbol argentino tras su regreso en 2024. Esta no es la primera vez que Scaloni decide no ponerlo en la lista de citados, confirmando una decisión que parece estar tomada.

Acuña había empezado bien en su retorno, marcando la diferencia en jugadas individuales o en acciones colectivas en pelota parada, pero no pudo levantar su nivel con el tiempo. Una situación espejo es la de Lucas Martínez Quarta, que tampoco logra recomponer aquella versión que lo llevó a ganar la Copa América luego de volver al Millonario.

La misma base, pero con frescura

La lista de convocados encuentra a varios apellidos que caracterizaron el ciclo de Lionel Scaloni desde sus comienzos, sobre todo en la defensa, pero nadie puede negar que la renovación ya llegó.

Desde la apuesta por jóvenes como Benjamín Domínguez, Santiago Castro, Nico Paz y Claudio Echeverri hasta la búsqueda de otros jugadores que pueden aportar a la rotación como Francisco Ortega, Facundo Medina y Juan Foyth, detalles que no se le escapan al DT previo a una exigente doble fecha de Eliminatorias.

En la comparación con otras selecciones, podemos concluir con que esta es una gran lista de Argentina y que los niveles individuales acompañan a Scaloni de cara a la formación del plantel que competirá este año en Sudamérica y el año entrante en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Fuente: bolavip