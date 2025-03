Marcelo responde sobre si Cristiano Ronaldo es mejor que Messi: “Se olvida de disfrutar”

Marcelo Vieira da Silva Júnior disfruta de los primeros meses del retiro y luego de una carrera marcada por todo tipo de acontecimientos en relación con las camisetas del Real Madrid, Fluminense y por supuesto la selección brasileña de fútbol. A lo largo de las últimas horas el ex capitán del conjunto blanco analizó las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre si justamente el portugués es el mejor futbolista de la historia de este juego. Las reflexiones del ya ex número 12 también Irán de la mano con el nombre de Lionel Andrés Messi.

En La Revuelta apareció Marcelo para repasar una carrera marcada por todos los éxitos conseguidos de la mano del Real Madrid. Todo ello en medio de una era de rivalidades sin precedentes para el fútbol español y donde tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi marcaba en cada fin de semana con sus goles y récords. Semanas atrás el portugués se autoproclamó como el mejor futbolista que ha visto este juego desde sus inicios. Su gran hermano puertas adentro del vestuario del Santiago Bernabéu tiene otra mirada.

“¿Mejor jugador de la historia? No creo que haya ninguno. Tenemos la suerte de haber jugado en la misma época de Cristiano y Messi. No me gustan las comparaciones, pero tenemos que decir que los dos fueron increíbles y yo he tenido la suerte de ser parte de esto. Cuando Messi marcó 2 goles, Cristiano tuvo que marcar 3, y luego Messi quiso marcar 4. Mucha gente quiere comparar pero se olvida de disfrutar”, empezaba Marcelo alrededor de las declaraciones de Ronaldo y el eslogan de mejor de la historia que está en disputa desde la irrupción de ambos protagonistas. Para muchos en Catar el debate terminó, para otros la diferencia de goles manda para el de Madeira.

Pero Marcelo no dudó que la respuesta es mucho más diversa y amplia de lo que puede parecer. Si bien se mostró como un auténtico fanático de Cristiano Ronaldo, tampoco dudó en elogiar a quien fuese su principal rival con la camiseta del Real Madrid hasta el mes de mayo del 2021: “¿Messi? Sí, lo aprecio mucho. Es un crackazo, es increíble. Pensaba que me ibas a poner los vídeos en los que me regatea (risas). No le veía ni pasar. Muy rápido. No hay ningún problema. Yo he nacido en un sitio donde lo de regatear era lo mejor, no ser regateado”.

Son más que autorizadas las palabras de Marcelo sobre Messi. Pocos futbolistas se vivieron tantas veces al argentino en duelos de primer calibre mundial. Ambos futbolistas se consolidaron como titulares del Clásico allá por la primavera del 2009 para empezar una rivalidad por la banda derecha de tanto el Santiago Bernabéu como el Camp Nou que pasó a la historia de los Barcelona contra Real Madrid. El ex capitán de Carlo Ancelotti en la Casa Blanca del fútbol no señala a Cristiano Ronaldo como el mejor de los tiempos.

El curioso inicio de la hermandad CR7-Marcelo

“Mi relación con Cristiano empezó con una pelea en el partido Brasil-Portugal. Le hice falta porque iba demasiado rápido…Le di una patada y él me agarró. Yo también lo intenté, pero él era demasiado alto (risas). Luego me llegó un mensaje de que el Real Madrid lo iba a fichar en dos meses. Yo bromeé: ‘Me voy del Madrid’ (risas), pero todo estaba bien”, confesaba igualmente Marcelo sobre cómo empezó su relación con un futbolista que se ha convertido en algo más que un compañero de vestuario. Desde la marcha de ambos que la banda izquierda del Bernabéu no volvió a ser igual.

Los números de la carrera de Marcelo

Llegó en invierno del 2007 desde Fluminense y el resto es historia. 546 partidos, 38 goles, 101 asistencias y un total de 25 títulos completan el cuadro. Destacan por supuesto las 5 UEFA Champions League donde el brasileño solo quedó por detrás de los Luka Modric, Gento, Dani Carvajal y Nacho en cuanto a ediciones de la Orejona ganadas se refiere. Mito total del gigante español.

Fuente: bolavip