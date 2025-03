El fin de las reelecciones indefinidas: cómo se contarán los dos mandatos y en qué categorías impactará más

La reforma de la Constitución de Santa Fe traerá como novedad el fin de la reelección indefinida para senadores, diputados, intendentes y presidentes comunales, un cambio que podría hacer tambalear el liderazgo de algunos caciques territoriales acostumbrados a dominar la escena electoral del pago chico. La modificación amenaza la distribución de poder en algunos distritos que deberán avanzar hacia una transición para cumplir con la futura normativa, aunque su efecto práctico en el corto plazo quedará supeditado a la fórmula que acuerden los mismos constituyentes para contabilizar esos dos períodos. Es decir si se tomarán en cuenta los mandatos anteriores o el punto de partida será la entrada en vigor de la nueva Carta Magna.

Intendentes del Cordón a la cabeza



Según un relevamiento realizado por Suma Política sobre 58 ciudades de la provincia, sólo en 18 hay intendentes cuya permanencia en el cargo oscila entre los 3 y 6 mandatos consecutivos.

El ránking lo encabeza Carlos de Grandis de Puerto General San Martín (PJ) quien ocupa el cargo desde el año 2001. Con 24 años al frente de la Municipalidad, el líder justicialista anunció que buscará un séptimo mandato en 2025 y de triunfar se convertirá en uno de los dirigentes con mayor antigüedad en el cordón industrial. En esta oportunidad se enfrentará al dirigente aceitero Luciano Mandón y al concejal de Unidad Popular, Jorge Ru.

Quien lo sigue de cerca es su vecino Leonardo Raimundo de San Lorenzo (UCR), al frente del municipio desde el año 2007 con 5 mandatos. Si bien la actual gestión finaliza en el 2027, el radical irá a las urnas el próximo 13 de abril para buscar un lugar en la Convención Constituyente en representación del departamento San Lorenzo; allí se enfrentará con el senador Armando Traferri, su histórico rival, con quien no se mide en las urnas desde el año 1999.

En la misma posición, el intendente de Calchaquí, Rubén Cuello (PJ), lleva 18 años en el poder y al finalizar su actual mandato completará dos décadas como funcionario público. Su nombre llegó a los medios en el año 2011 a partir de una denuncia realizada por el ex defensor del pueblo Edgardo Bistoletti, por el cobro de fotomultas a infractores de tránsito en la ruta nacional 11. En 2017, un fallo del camarista Carlos Renna sobreseyó de culpa y cargo al jefe municipal.

Con cuatro períodos consecutivos, el firmatense Leonel Maximino comparte el tercer lugar del podio con sus correligionarios radicales Leandro Chamorro de Las Toscas y Norberto Gizzi de Villas Cañás. Por su parte, el peronista Daniel Cinalli de Capitán Bermúdez también lleva 14 años en la intendencia de su ciudad aunque con una interrupción ya que su primera elección la ganó en 1991 y regresó al Ejecutivo local recién en 2015.

Piñero y San Eugenio, récord entre las comunas



En cuanto al ránking de permanencia en el poder en los pueblos de la provincia, sobresalen las historias de Walter Carenzo de Piñero, en el Departamento Rosario, y Juan Carlos Santoro de San Eugenio, en el Departamento San Jerónimo, ambos en las respectivas presidencias comunales desde 1991. Con 16 reelecciones consecutivas, este año completarán 35 años de gestión y ambos anunciaron que volverán a ser candidatos en el 2025.

En la lista le siguen los presidentes comunales Osvaldo Lombardi de Arocena; Jorge Marmiroli de Chapuy, y Domingo Lapenta de Carmen del Sauce, contabilizando 24 años como jefes municipales con 12 reelecciones desde 1997. En los dos primeros casos, este año volverán a las urnas para revalidar su liderazgo por el próximo bienio a excepción de Lapenta que no será candidato en esta oportunidad. Idéntica situación para Walter Bastianelli de Pavón Arriba, quien con 10 mandatos decidió dar un paso al costado en el próximo comicio.

Un párrafo aparte merecen aquellos pueblos que alcanzaron el status jurídico de ciudad en los últimos años y tienen en su haber político mandatarios que fueron presidentes comunales e intendentes, tal es el caso de Martín Ghirardi de Pueblo Esther, tres veces jefe comunal y reelecto intendente en el 2023; Hugo Boscarol de Suardi, quien tras una década en el poder no volverá a ser candidato, y Gonzalo Aira de San Vicente, quien ya anunció su postulación para el 2025.

Elenco (casi) estable en el Senado



La Cámara de Senadores de la provincia a menudo ha sido objeto de críticas no solo por el presupuesto que maneja cada uno de los legisladores sino también por tener una suerte de elenco estable y casi inamovible con el correr de los años. Tal vez una de las explicaciones sean los recursos de libre disponibilidad que son utilizados de manera discrecional, aunque se podría argumentar que existe un respaldo de la ciudadanía a las gestiones. Aunque en la última elección cambió drásticamente la composición de la Cámara y perdieron varios senadores con mucha “antigüedad” en el cargo.

A la cabeza de los senadores más antiguos se encuentra el peronista Joaquín Raúl Gramajo del departamento 9 de julio, quien este año cumplirá 30 años en la cámara y transita su octavo mandato; el segundo puesto lo ocupa el radical Felipe Michlig del departamento San Cristóbal, actual presidente de la UCR en Santa Fe y uno de los hombres de confianza del gobernador Maximiliano Pullaro, con siete períodos contando el actual y 26 años de actividad parlamentaria.

Con seis mandatos consecutivos, el senador Alcides Calvo del departamento Castellanos es otro de los hombres que acumula mayor cantidad de años en la Cámara Alta, seguido por Eduardo Rosconi del departamento Caseros; Armando Traferri de San Lorenzo y Rubén Pirola de Las Colonias, todos integrantes del Bloque Justicialista con 5 reelecciones continuas, contabilizando 22 años en funciones.

Más abajo se encuentra el senador Lisandro Enrico del departamento General López, hoy en uso de licencia para ocupar el cargo de ministro de Obras Públicas y reemplazado por Leticia Di Gregorio; Hugo Rasetto de Iriondo; Germán Giacomino de Constitución y Orfilio Marcón de General Obligado, todos radicales y con cuatro mandatos.

¿Y cómo se contarán los mandatos?



La Constitución de Santa Fe de 1962 prohíbe expresamente la reelección del gobernador, pero no limita al resto de las categorías electorales, algo que podría cambiar según quedó establecido en la Ley de Necesidad de Reforma a través de los artículos 37, 38 y 107. Si se le otorga la posibilidad de un nuevo mandato al gobernador, se da por sentado que ese será el marco para los otros cargos electivos.

En este sentido, uno de los temas en debate será la forma de contabilizar esos dos períodos, es decir, si se toman en cuenta los mandatos anteriores o el punto de partida es la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional. Más allá de las especulaciones, es oportuno señalar que un alto porcentaje de bancas de la Convención serán ocupadas por legisladores en funciones que deberán decidir el futuro de sus propias candidaturas.

Al respecto, Oscar Blando, abogado constitucionalista y ex director de Reforma Política y Constitucional durante el gobierno de Miguel Lifchitz, explica que la propia convención reformadora debe establecer específicamente si se consideran o no los mandatos anteriores: “Normalmente se establecen en la propia Constitución como cláusulas transitorias en general”. El argumento de que Pullaro juró por una constitución que no tiene reelección, caería frente a la necesidad de habilitar al menos dos mandatos para las otras categorías.

Consultado sobre cuál debería ser el criterio, Blando expresó: “Si yo tuviera que poner en valor el principio de la limitación de los mandatos creo que los actuales no deberían tener”. No obstante, el jurista entiende que “no es un tema fácil de resolver porque puede afectar derechos constitucionales”. También agregó que la resolución dependerá de las mayorías y minorías que se conformen tras las elecciones: “Si Unidos saca una mayoría muy importante, más de 35 como se calcula, seguramente Pullaro va a tener su reelección”, sentenció.

Por Martín Paoltroni para Suma Política