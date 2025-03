Disponen que la empresas ya no estarán obligadas a hacer aportes a las cámaras

A partir de la entrada en vigor del Decreto 149/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, las empresas ya no estarán obligadas a hacer aportes económicos a cámaras empresariales, como se venía haciendo en virtud de acuerdos colectivos de trabajo. Esta medida pone fin a la obligación de los empleadores, no asociados a esas cámaras, de realizar contribuciones a favor de las mismas, lo que se hacía en el marco de dichos acuerdos.

Según los argumentos del Gobierno, las cláusulas que imponen aportes a entidades no asociadas carecen de base normativa, por lo que no se podrá seguir exigiendo el pago de estas contribuciones obligatorias. No obstante, las cláusulas de acuerdos ya firmados seguirán siendo válidas, pero ya no se permitirá que se utilice esta herramienta en futuras negociaciones.

Cambios: empresas no deberán hacer aportes a cámaras empresariales

Fuentes oficiales indicaron que el Gobierno no homologará acuerdos colectivos que impongan este tipo de contribuciones, ya que se estaba haciendo una "interpretación incorrecta" de la ley que regula estos convenios. Además, el cambio fue solicitado por numerosas entidades gremiales empresarias de todo el país, que no recibían estas contribuciones.

Es importante recordar que una de las versiones del proyecto de la Ley Bases proponía la eliminación de los aportes solidarios de los trabajadores no afiliados a sindicatos, aunque finalmente esta propuesta no fue aprobada.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comenzó a abordar el tema de los aportes obligatorios de las empresas en septiembre del año pasado. A partir de entonces, se iniciaron conversaciones con la CAME y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) para eliminar de manera gradual estos aportes.

Mayoristas señalaron estos aportes como una "carga innecesaria"

Las pequeñas y medianas empresas han sido uno de los principales sectores a favor de esta eliminación, ya que consideran estos aportes como una carga innecesaria. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), una de las primeras entidades gremiales en exigir la eliminación de estas contribuciones obligatorias, ha cuestionado la falta de transparencia sobre el destino de los fondos recaudados a través de estos aportes.

En septiembre del año pasado, la Cadam emitió un comunicado en el que expresaba: "Queremos mayor producción y empleo, y para lograrlo es necesario reducir estos aportes, de los cuales no existe una rendición de cuentas pública sobre el destino de los más de $60.000 millones que se recaudan anualmente".

Además, la entidad hizo un pedido utilizando una frase comúnmente asociada con Milei y Sturzenegger: "Necesitamos aplicar la motosierra para eliminar los aportes obligatorios injustificados, como el del Inacap, que no ofrece un beneficio real. Ningún empleado se capacita todos los meses, o incluso nunca lo ha hecho, pero el empleador sigue obligado a aportar desde 2008 por cada trabajador registrado, que en el caso del convenio mercantil son 1,2 millones de empleados".

Desde el año 2008, los comerciantes deben pagar un aporte mensual obligatorio por “capacitación” por cada empleado, aunque no se capaciten nunca. A partir del Decreto 149/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, pasará a ser voluntario. La medida, representa un alivio de más de $70 mil millones al año para el sector mercantil. “Este aporte sólo encarece los costos laborales porque no representa ningún beneficio ni para el trabajador ni para el empleado, si decide no capacitarse”, aseguran los empresarios.

La contribución “obligatoria”, por parte del empleador, al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), alcanza a 1.2 millones de trabajadores (la paritaria más grande del país).

“Este tipo de contribuciones sólo encarecen los costos laborales porque no representa ningún beneficio ni para el trabajador ni para el empleado, si decide no capacitarse”, sostuvieron desde CADAM y agregaron: “En todo caso que si una empresa quiere aportarle al gremio empresario que lo haga de manera voluntaria, pero debemos terminar con este tipo de cajas obligatorias que incrementan el costo argentino”.

CADAM agradeció el coraje del presidente Javier Milei, al Jefe de Gabinete Ministro Guillermo Francos y al ministro al Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger por volver este aporte optativo y avanzar en políticas que incentiven las inversiones y generen más puestos de trabajo. También agradecieron a la diputada nacional Marcela Pagano por exponer el reclamo en el Congreso de la Nación.

Si se tiene en cuenta que el sector mayorista moviliza unos 10 mil puestos de trabajo, esta contribución no esencial representará un ahorro mensual de unos $47.000.000. “Quitando este tipo de aportes, permitirá fomentar la contratación de más puestos de trabajo”, sostuvieron.

Fuente: Ámbito