La decepción de Carlos Alcaraz por un cambio que no esperaba en Indian Wells: “No entendí cuando lo vi”

Siempre es especial para Carlos Alcaraz jugar el Abierto de Indian Wells, en California, y en la presente edición será con la presión extra de tener que defender un bicampeonato, pues fue el campeón tanto en 2023 como en 2024, imponiéndose en ambas definiciones a Daniil Medvédev.

El español, número 3 en el Ranking de la ATP, sabe que le tocará hacer su estreno el próximo sábado ante el ganador del partido entre su compatriota Pablo Carreño y el francés Quentin Halys, que se disputará este jueves. Previo a esa presentación, atendió por primera vez a la prensa desde su arribo y no ocultó su decepción por un cambio que encontró en relación a sus anteriores participaciones en el Masters 1000.





“La pista es un poco más rápida. Es algo que no entendí cuando lo vi. Este torneo se ha jugado en la misma superficie durante 25 años, en la misma pista, pero ahora ha cambiado. No conozco la razón, sinceramente. Entrenaremos para verlo aunque creo que me adapto bien a las superficies y a las condiciones en las que juego. Creo que juego bien al tenis, aunque las pistas sean un poco más rápidas, pero reconozco que no lo entendí cuando lo leí”, expresó Alcaraz.

La referencia del dos veces campeón del certamen tiene que ver con la adopción para la presente edición del sistema Laykold, en sintonía con el US Open y los torneos de Miami, Cincinnati y Canadá, que se caracteriza por su “precisión y consistencia en el ritmo al ajustar la velocidad a un margen de 0,5 puntos, además de ser la única marca que utiliza pelotas de tenis recicladas en sus canchas”.

Philippe Dore, director de marketing del torneo, agregó que “el compromiso de Laykold por la precisión y consistencia de las canchas se alinea perfectamente con la misión del torneo de ofrecer una excepcional superficie de juego para los tensitas”.

También desde el sitio web oficial del Masters 1000 de Indian Wells se hizo referencia al cambio de superficie que no termina de convencer a Carlos Alcaraz. “Al adaptar nuestras canchas a las condiciones de juego, hemos permitido que el tenis se mueva sin problemas por todo el mundo. Esta consistencia intercontinental garantiza que, dentro y entre los eventos, todas las canchas sean iguales y que el tenis dependa de los jugadores. Eso es bueno para todos”.





Alcaraz va por el tricampeonato

Seguro de que podrá adaptarse de la mejor manera a la nueva superficie, más allá de su sorpresa, Carlos Alcaraz se mostró convencido de poder conquistar el título por tercer año consecutivo. “Estoy aquí para soportar esa presión de intentar ganar tres títulos seguidos”, aseguró.

Y agregó: “Intentaré disfrutarlo, porque cada vez que vengo a este torneo disfruto mucho entrenando y jugando. Para mí aquí todo es muy fácil. Solo pienso en disfrutar de este torneo y todos los años espero para venir aquí”.

Fuente: bolavip