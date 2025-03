José Luis Espert acusó de tibio a Facundo Manes: «Si te gusta el durazno, bancate la pelusa»

El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, salió en defensa del asesor presidencial Santiago Caputo tras el episodio de agresión verbal contra Facundo Manes ocurrido después del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso. El legislador y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda no solo minimizó el hecho, sino que también justificó la reacción de Caputo y criticó a Manes por interrumpir al presidente.

«Sucesos como estos (entre Manes y Caputo) son habituales en el Congreso. Me acuerdo cuando asumí como presidente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en 2024…, me habían puteado y amenazado desde el kirchnerismo. Yo no abrí la boca, a pesar de que quedó todo grabado», remarcó Espert en una entrevista para Radio Rivadavia.

«No me parece bien que Manes haya interrumpido al presidente Milei cuando daba el discurso en el Congreso. Es así, si te gusta el durazno, bancate la pelusa«, afirmó el economista y luego recordó un suceso similar que vivió como diputado en el que fue amenazado por el kirchnerismo.

«Yo en la Cámara de Diputados he sufrido varias veces sucesos como los que ocurrieron y nadie se enteró por mi boca que esas cosas han pasado, o sea, depende cómo te tomes las cosas», sostuvo el fundador del partido Avanza Libertad.

El mensaje de Espert a Manes

«Los diputados somos seres humanos como cualquier laburante y no podemos hacernos los pavos reales porque nos tocaron», arremetió Espert. De esta manera, el legislador dejó en claro su defensa a Caputo y su rechazo a las críticas dirigidas hacia el asesor presidencial.

Con información de www.elintransigente.com