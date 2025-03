La autocrítica de Gallardo: "No pudimos encontrar en ningún momento la energía para afrontar este tipo de partidos"

River Plate no pudo quedarse con la Supercopa Internacional luego de su derrota desde los penales ante su similar de Talleres de Córdoba en un cotejo que se realizó en Paraguay.

Después de la derrota, el DT analizó lo sucedido en conferencia de prensa y reconocido el bajo nivel que mostró su equipo. "Hay tiempo de revertir este arranque de año y darle representatividad a la gente", dijo.

"No hay ningún tipo de excusa. No corresponde poner excusas. Creo yo que hubo tres obstáculos esta noche. Primero, el adversario. Segundo, el clima. Pero, sobre todas las cosas, nosotros mismos", completó.

Sobre esta situación señaló que en ningún momento encontraron el modo para poder afrontar este tipo de partidos.

En la misma sintonía agregó que el nivel de juego de sus futbolistas no es el que pretende exhibirle a sus hinchas. "Hasta ahora no hubo representatividad. Nos falta mostrar otra cara de acuerdo a lo que nos identifica", aclaró.

"Después veremos cuáles son los nombres para tratar de exigir eso a lo que estamos acostumbrados. Hay que resolver cuál es el punto de forma de cada futbolista para plasmar eso que queremos. No es nada que no pueda asimilar o reconocer", indicó.

Sobre el final el Muñeco decidió darle un poco de calma a los hinchas por este resultado. "He pasado por momentos adversos, sobre todo acá. Nada que desconozca. Cuando no salen las cosas, hay que seguir insistiendo. Y si hay que cambiar, hay que cambiar", sentenció.

Pero no nos tenemos que volver locos y ver todo negativo. Si nos metemos en ese pozo, más difícil va a ser salir. Esas cosas ocurren en el fútbol, no sale lo que nos identifica. No conozco otra receta que no sea el trabajo", cerró.

Fuente: 442