Dólar: bancos y consultoras descartan devaluación en los próximos meses

Tras un intenso debate entre economistas sobre la posibilidad de una devaluación y la postura del Gobierno en contra, las proyecciones de 15 bancos y consultoras redujeron la probabilidad de que esto ocurra en los próximos meses, debido a la menor presión inflacionaria.

Desde FocusEconomics explican que esta reducción responde a varios factores, como la comparación con una base alta, la austeridad fiscal, la liberalización comercial y la disminución de impuestos sobre bienes.

Actualmente, la estimación más alta proviene de S&P Global Ratings, que sitúa el dólar oficial en $1.800 para diciembre. Otras consultoras y entidades financieras también ajustaron sus proyecciones: Fitch Ratings prevé $1.563, Equilibra y Barclays Capital estiman $1.550, mientras que Empiria Consultores lo ubica en $1.535.

El enojo del Gobierno por aquellos que hablan de devaluación

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó hoy que el Gobierno no considera necesaria una devaluación y descartó problemas con el actual esquema cambiario, en respuesta a una reciente advertencia del exministro de Economía, Domingo Cavallo.

“Cavallo es un amigo, sigo sus declaraciones, pero en varias ocasiones se ha equivocado; nadie es infalible. Dijo que la inflación no bajaría al nivel actual y se equivocó en eso”, señaló Francos en una entrevista con Radio Mitre.

Además, el funcionario explicó que, debido a la ausencia de emisión monetaria y al mantenimiento de la misma masa de dinero desde mayo o junio, el Ejecutivo considera que no hay razones para una devaluación. “Si ingresan dólares y no se emite, el precio del dólar no puede aumentar”, sostuvo.

En tanto, el propio Javier Milei cargó contra el sector empresario que exige una devaluación del tipo de cambio y los tildó de "operadores de la deva". El mandatario argentino compartió un extenso mensaje a través de su cuenta oficial de X donde denunció que "piden devaluar para bajar los salarios y así poder seguir viviendo de modo cómodo".

"¿Acaso creen que se progresa empobreciendo a los trabajadores? Es como creer que para salir del pozo habría que cavar más en el mismo", acusó Milei en su mensaje.

