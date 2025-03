¿Será buena inversión el dólar MEP en lo que resta de marzo?: esto prevé la City tras subir casi 6% en el año

En el arranque de marzo y en la primera rueda tras el discurso del presidente Javier Milei durante la asamblea de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el dólar blue cerró en $1.225 con lo cual tuvo una baja diaria de $5, mientras que las divisas financieras Contado con Liquidación y MEP exhibieron una tendencia alcista, en un contexto internacional de mayor incertidumbre aunque los bonos soberanos subieron en Wall Street y el riesgo país bajó ante la expectativa de un inminente acuerdo con el FMI.

En el caso del MEP, finalizó en $1.235,31, lo que implica una suba de 0,6%. Sin embargo, en lo que va del año, ya acumula un alza del 5,6%, superando a la inflación y al dólar oficial.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios comentó a iProfesional que "la tendencia alcista de los dólares financieros tiene que ver con los ruidos externos derivados de esta nueva guerra comercial desatada por las decisiones de Trump y las reacciones de los países afectados, lo que genera algo de inestabilidad en los mercados internacionales que se traslada a las divisas financieras".

Por su parte, Tobías Sanchez,research analyst de Cocos Capital, afirmó que el dólar MEP "sube en el inicio de marzo por dos factores clave: "la mayor volatilidad global tras los anuncios de aranceles de Trump y las declaraciones de Milei sobre un posible acuerdo con el FMI, que reactivaron la demanda de cobertura ante una eventual salida del cepo".

A su vez, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance sostuvo que "los principales factores que impulsaron esta pequeña suba son externos; por un lado la guerra Ucrania-Rusia que no llega a su fin y principalmente la guerra comercial de EE.UU. con sus principales socios (China, México y Canadá) aplicándoles fuertes tarifas a sus importaciones y apreciando así el dólar a nivel mundial".

Asimismo, el equipo de PUENTE atribuyó la suba del dólar MEP a que estuvo "demandado" y "seguramente esto se deba a cuestiones estacionales, fundamentalmente a pagos de saldos en dólares de tarjetas de crédito".

La consultora Outlier vinculó el alza reciente del dólar MEP a que "la demanda de dólares por turismo se incrementó y, con el spread vigente entre el dólar tarjeta y el MEP, probablemente le sume demanda a esa plaza".

Por su parte, Maximiliano Ramírez, socio de Lambda Consultores, consideró que "luego del escándalo de la criptomoneda de $LIBRA, los dólares financieros están en un valor un poco más elevado, eso consolidó un cambio de tendencia".

¿Será buen negocio apostar por el dólar MEP?

Quintana cree "que vamos a tener un mercado en los primeros quince días del mes con mucha volatilidad, pero el BCRA tiene mucho margen de maniobra para poder acotar los movimientos por los dólares que están ingresando los exportadores" por lo que no espera una presión alcista significativa.

Además, enfatizó que marzo es un mes de mayor demanda de pesos, dado que hay que pagar gastos de vacaciones y colegios, lo que contribuye a mantener la calma del dólar blue y las divisas financieras.

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, dijo que "no veo turbulencias en los dólares libres durante marzo, porque los fundamentos siguen estando ahí, sin emisión y con equilibrio fiscal, sumado a la expectativa del acuerdo con el FMI, que estaría más cerca".

Para Sanchez, "los aranceles de EE.UU. pueden generar más presión cambiaria si aumentan la aversión al riesgo global; sin embargo, la intervención del BCRA y además la continuidad de la absorción de pesos por parte del Ministerio de Economía, a través de resultados fiscales positivos y las licitaciones del Tesoro, siguen siendo factores clave para contener la volatilidad y los shock externos".

Asimismo, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, evaluó que "si bien el escenario internacional no está ayudando, Argentina puede lograr surfear esta ola, ayudada por un buen acuerdo con FMI que el mercado aguarda atento y mayor certidumbre acerca de cómo se llevará a cabo la siguiente fase en la que las restricciones se levantarían, se consolide el crecimiento con superávit fiscal y a su vez menor presión impositiva y regulaciones".

"A medida que se vayan despejando estas dudas, la presión sobre los dólares debería ir cediendo y por otro lado, creo que el BCRA seguirá comprando en el MLC en marzo, estamos próximos al inicio de la cosecha gruesa".

En ese sentido, la consultora Outlier, resaltó que "arrancamos un mes que posee inicio de liquidación de cosecha, siendo antesala de los dos meses estacionalmente más altos de la serie (abril y mayo), y la expectativa es que sea un mes de buenas compras, sumado al aporte que viene haciendo el MEP".

Horacio Miguel Arana, economista de la Fundación Internacional Bases, sostuvo que "no vemos una firme tendencia alcista (de los dólares financieros) que debiera preocupar, de hecho el discurso de Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos alivió mucho las tensiones enlos mercados".

"La suba de aranceles fue una mala noticia, pero el mercado ya digirió gran parte de eso, es decir, no hubo caos ni nada por el estilo, por lo menos no en Argentina. Argentina tuvo sus propios problemas internos con el escándalo de la criptomoneda Libra, y el mercado no prestó atención en nada. No podemos decir que la calma está garantizada, pero sí que las correcciones que aún deben hacerse en el mercado cambiario, sea dólar blend o cepo, no apuntan a generar incertidumbre. Hay una apuesta fuerte por los ingresos que generará el agro y las inversiones en Vaca Muerta, ahí se deberán robustecer las reservas para proteger cualquier tensión previo a las elecciones", juzgó.

Por su parte, el grupo SBS recalcó que "la dinámica cambiaria actual viene condicionada por el atractivo del diferencial de tasas en pesos contra el crawling peg, en un contexto en que además el equipo económico dio muestras de que está dispuesto a intervenir los mercados de dólares paralelos para contener presión sobre la brecha cambiaria, con el objetivo de reducir la nominalidad".

Dólares paralelos: ¿qué rango de valor esperan para marzo?

El economista Federico Glustein sostuvo que "estamos en un proceso de volatilidad del mercado con particularidades como por ejemplo que el dólar bolsa este a veces por encima del CCL, cuando debiera tener un costo la externalización del dinero".

"Creo en ese sentido que tanto los dólares financieros cómo el blue podrían presionar levemente al alza, marcar un piso más alto y dar volatilidad al mercado, que espera respuestas al acuerdo con el FMI, y a la acumulación de reservas. Lo que sucede con el dólar es clave en términos locales, tanto por la imposición de aranceles como por la estrategia de potenciar el dólar aún generando recesión lo que podría minar las exportaciones locales hacia allá y bajar el crecimiento potencial de reservas", comentó.

Por otra parte, afirmó que la dinámica del BCRA en el MULC "dependerá de la demanda por importación pero por la cosecha podríamos decir que comprará bastante, podríamos pensar en u$s4.000 millones".

En ese marco, Glustein proyectó que el dólar blue oscilará en marzo en un rango con un piso "$1.220 pero con un eventual techo alto, cerca de los $1.300" en tanto que estimó que el dólar MEP se moverá "entre $1.220 y $1.280".

A su vez, Lazzati destacó que "los dólares financieros comenzaron el mes en el rango de $1.230 - $1.240 y nuestra estimación es que para en marzo no supere los $1.275 el MEP y en los próximos días debería volver a los valores vistos a fin de febrero".

"En el escenario local vemos que el Gobierno continúa cumpliendo metas económicas y financieras de corto y mediano plazo, mientras se espera el anuncio de un nuevo acuerdo con el FMI. El mercado estima que entre marzo y abril debería llegar el desembolso y esto traería aún más calma y estabilidad a la plaza", fundamentó.

Para Ramírez, el factor clave que determinará el rumbo de los dólares paralelos "es el acuerdo con el FMI" porque "la pata de las reservas está floja" ya que alegó que, a pesar de las compras del BCRA no crecen en la misma magnitud. Según calculó, las reservas netas son negativas en u$s8.700 millones.

"Por eso, más que el acuerdo, lo fundamental es el facing, es decir cuánto te va a adelantar el FMI, si por ejemplo el acuerdo fuera por u$s25.000 millones, cuánto vas a tener líquido ya, o cuánto vas a tener líquido por encima de los pagos. Eso es lo que va a ver el mercado. Porque vemos un BCRA comprando divisas, pero no se refleja en un crecimiento de las reservas", subrayó.

Al respecto, consideró que el Gobierno "no va a tener tan fácil" la aprobación en el Congreso de un acuerdo con el FMI; especuló que "le van a poner seguramente trabas", con lo cual advierte que "los dólares no van a llegar tan pronto, y esta tensión cambiaria que hoy vivimos con un BCRA interviniendo en los dólares alternativos para mantener la brecha la vamos a seguir teniendo".

En ese contexto, Ramírez pronosticó que los dólares paralelos en marzo cotizarán en un rango de "entre $1.200 y $1.250".

* Para www.iprofesional.com