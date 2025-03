La votación de la Corte sobre la licencia de Lijo provocó desconcierto en el Gobierno pero sostienen su pliego en el Senado

La votación de la Corte Suprema contra el pedido de licencia de Ariel Lijo, que condicionó su asunción como juez del máximo tribunal a que renuncie a su juzgado, cayó como un bombazo en la Casa Rosada. En especial, por el voto en contra de Manuel García Mansilla, el académico que fue propuesto por Javier Milei por sus ideas y se transformó la semana pasada en el cuarto miembro del cuerpo.

Muy cerca del Presidente, al conocer la información que se había publicado en todos los medios del país, inclusive pusieron en duda que la definición se hubiera concretado formalmente en ese momento. “La votación aún no ocurrió”, dijo este mediodía, desencajado, un importante colaborador del primer mandatario.

En Balcarce 50 se mostraron ofuscados por la decisión de la Corte, y de la voluntad de García Mansilla, y no daban crédito a los trascendidos: aguardaban con expectativa la resolución oficial. El documento los decepcionó. Efectivamente, aunque lo hubieran puesto en duda, una de las dos figuras-apuesta de Milei para la Corte se había manifestado en contra de sus intereses. No quedó en claro si en el entorno del Presidente buscaron hacer ruido, o tenían información incorrecta.

Mientras tanto, en el círculo de Karina Milei buscaron disimular el desconcierto y deslizaron que la votación de García Mansilla fue una “demostración de que la independencia de la Justicia que pregona el Gobierno es real”. “Esto confirma que no buscábamos una mayoría automática”, dijo un asesor de la poderosa secretaria general de la Presidencia, en referencia a la cuestionada dinámica histórica durante la administración de Carlos Menem.

Después del fuerte revés de esta mañana en el Máximo Tribunal, en el Gobierno aseguraron que van a sostener el pliego de Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema. Tras el rechazo al nombramiento en comisión que ejecutó Milei la semana pasada, se verán obligados a seguir, como hace casi un año, en busca de los votos en el Senado que hasta ahora no lograron conseguir.

No les queda otra opción, luego de que el magistrado federal dejara trascender que no renunciará a su cargo como le exigió -virtualmente- la Corte con la resolución que se discutió y firmó esta mañana. Prefirió no correr el riesgo de perder su lugar como juez federal, un escenario posible en caso de que el Senado no apruebe su pliego antes de fin de año.

Santiago Caputo y su alterego en Justicia, Sebastián Amerio -segundo del ministro Mariano Cúneo Libarona- intentaron durante 11 meses, infructuosamente, que los pliegos avanzaran en comisión. Pero sólo lograron que reuniera las firmas el de Lijo, con apoyo de una parte del bloque de Unión por la Patria.

Su nominación estuvo a punto de tratarse en el recinto, pero horas antes se cayó la sesión que estaba prevista para el jueves 20. En parte, por el caos político que provocó el caso de la criptomoneda $LIBRA. Pero especialmente porque el oficialismo no alcanzó el acuerdo de fondo que buscaba con Cristina Kirchner, que buscaba un pacto más amplio que incluyera consensuar al Procurador y las vacantes en 150 juzgados de todo el país, entre otros puntos vinculados a la agenda judicial, donde la ex presidenta está complicada.

Tras el fracaso de esa comisión, Milei avanzó con los nombramientos en comisión. El de García Mansilla prosperó: juró ante la Corte la semana pasada (aunque su designación es endeble: está sujeta al plazo de un año, hasta el 30 de noviembre). El de Lijo quedó frenado hoy, por tres votos contra uno. Se descontaba que el voto favorable había sido de Ricardo Lorenzetti, defensor de Lijo; pero hasta las primeras horas de esta tarde no se conocía cómo había resultado exactamente su votación. Finalmente, la CSJN publicó el documento, donde no figuraba su firma.

En el oficialismo, a pesar del tropezón, se mostraron optimistas: creen que a la larga, el kirchnerismo cederá. Y, en caso contrario, avisan que tienen un as bajo la manga. Especulan con aplazar la fecha límite para que expire el nombramiento en comisión de García Mansilla hasta después del 10 de diciembre, cuando habrán asumido los nuevos senadores libertarios que esperan introducir en la Cámara alta tras unos comicios que, auguran, les permitirán aumentar significativamente el peso violeta en el Congreso.

Por lo pronto, parece difícil que el Senado le dé visto bueno al pliego de Lijo en un año de elecciones legislativas, donde tanto los libertarios como los kirchneristas deben exagerar sus discrepancias y evitar que se noten los puntos de contacto.

