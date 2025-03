Mascherano reveló qué problema físico tiene Messi: “Tenemos que saber jugar sin él”

Inter Miami volvió a ganar en la Concachampions y esta vez tuvo que hacerlo sin Lionel Messi. El equipo de Javier Mascherano se impuso por 2 a 0 ante Cavalier de Jamaica por el duelo de ida de los octavos de final. El mejor jugador del mundo lo vio desde afuera por segundo partido consecutivo.

La ausencia del 10 no pasó desapercibida, teniendo en cuenta que el club no informó ninguna lesión, pero aún así no estuvo ni en el banco. En conferencia de prensa, el DT explicó la situación de Leo y aseguró que su ausencia es consecuencia de una recomendación médica.

“Yo me guío por lo que me dicen los médicos y me han dicho que no tiene ninguna lesión, ni ninguna cicatriz. Tiene una fatiga de haber jugado tres partidos en seis días, con cambios de clima y un montón de situaciones”, explicó el estratega ante los micrófonos.

Y continuó: “Como nosotros queremos cuidarlo, y pretendemos no agravar esa fatiga, decidimos darle descanso, sabiendo los riesgos que corremos. No tener al mejor jugador del mundo es complicado, pero nosotros tenemos que dar un paso adelante y saber jugar sin él“.

La agenda de Messi en marzo

Inter Miami volverá a la acción este domingo 9 de marzo a las 17 (hora de Argentina), recibiendo a Charlotte FC por la MLS. El jueves 13, estará en Jamaica para la revancha ante Cavalier por la Copa de Campeones de la Concacaf, buscando meterse en cuartos de final. Antes de la fecha FIFA, visitará a Atlanta United el domingo 16.

Una vez terminada esa seguidilla de partidos, Leo deberá ponerse el chip de la Selección Argentina para afrontar dos clásicos. El primero será ante Uruguay en el Centenario, el viernes 21 de marzo a las 20:30. El martes 25 volverá al Monumental para recibir nada más ni nada menos que a Brasil.

Marzo terminará el 29 para Messi, que tendrá un nuevo partido en Inter Miami luego de su participación con la Albiceleste. Dicho compromiso será en el Chase Stadium ante Philadelphia por la MLS.

Fuente: bolavip