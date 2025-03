Tormenta mediática: Cristina Pérez rechaza acusaciones de usar recursos públicos por ser pareja de Luis Petri

La periodista Cristina Pérez salió a desmentir las acusaciones de que utiliza autos oficiales y custodia del Ministerio de Defensa, dirigido por su pareja, Luis Petri, para trasladarse a sus programas de radio y televisión. A través de un mensaje en redes sociales, la conductora aseguró que paga su propio transporte y rechazó cualquier tipo de privilegio.

«Ante versiones confusas quiero contarles que el medio de transporte en que asisto a mi trabajo es el taxi. Que lo pago de mi bolsillo como todos y cada uno de mis gastos», afirmó Pérez, en respuesta a la polémica que se instaló luego de un comentario de Eduardo Feinmann en televisión.

El periodista deslizó la acusación en su programa sin mencionar nombres, pero generó un revuelo inmediato. «Un ministro del Gobierno a su mujer le da un auto del ministerio para llevarla a trabajar, con custodia», lanzó Feinmann enigmáticamente. Y agregó: «¿Será cierto? Yo tengo entendido que sí». Tras estas palabras, el nombre de Cristina Pérez se convirtió en tendencia en las redes sociales.

El descargo de Cristina Pérez ante la acusación de Feinmann

La conductora también aclaró que no posee vehículo propio y que su independencia económica le permite solventar sus gastos. «No sé manejar, no tengo auto y tengo cuatro trabajos que me permiten total autonomía», sostuvo.

Las declaraciones de Feinmann generaron un fuerte debate sobre el uso de recursos públicos por parte de funcionarios y sus familias. Sin embargo, la respuesta de Pérez buscó cerrar la polémica y despejar dudas sobre su situación personal. Desde el entorno del ministro Petri no hubo pronunciamientos oficiales sobre el tema. En tanto, en redes sociales, algunos usuarios cuestionaron a Feinmann por difundir una acusación sin pruebas concretas.

«Que tengan un lindo viernes», concluyó Pérez en su mensaje, intentando dar por terminada la controversia.

Con información de www.elintransigente.com