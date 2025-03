Valentín Gómez no se resistió y explotó en contra de la dirigencia de Vélez: "Me tuvieron 10 días llorando"

Luego de una mala racha en el inicio de este 2025, Vélez se recupera poco a poco y, este viernes, derrotó 1-0 a San Martín de San Juan por el Torneo Apertura. No obstante, las cámaras apuntaron hacia las explosivas declaraciones de Valentín Gómez a la dirigencia del Fortín.

Un problema con Foster Gillet fue el detonante: prometió con diversas acciones que no fueron cumplidas y el defensor central explotó con él y con la mala gestión fortinera.

“Sinceramente, creo que no estaba al 100% para jugar. Me pidió Marcelo (Bravo) en la semana si estaba listo, le dije que sí, que iba a intentar hasta donde podía desde un lugar en el que me venía entrenando… es verdad lo que se dijo que estuve entrenando en una plaza", comenzó el joven zaguero.

Luego, amplió: "Eso también es culpa de la dirigencia de Vélez. Si bien el primer responsable es Foster (Gillet), obviamente, no les costaba nada mandarme un permiso para entrenar a contra turno. Me tuvieron 10 días llorando en una habitación sin poder entrenar”.

Incluso, se sinceró y destacó su angustia del mal momento que está viviendo el club oriundo de Liniers, a lo que agregó: "Las condiciones en las cuales entrenamos no son óptimas, la cancha no está en el mejor estado, el vestuario hay que remodelarlo y nosotros damos la cara”.

Y, por último, señaló: “Hay que hacer muchas cosas para que Vélez siga siendo lo que es, un gran club. Para que te des una idea, los grandes tuvieron que comprar 32 ventiladores para que podamos dormir la siesta y podamos descansar tranquilos en la concentración. El gimnasio que tenemos no es apto para un equipo de Primera. Estaría bueno que ellos muestren su parte de la responsabilidad”.

¿Qué fue lo que pasó para que Gómez responda de esta manera?

El destacado central de Vélez fue supuestamente adquirido por Gillet para ser transferido al Udinese de Italia. Sin embargo el empresario estadounidense no cumplió y generó el descontento en el futbolista.

Los días pasaron y el sueño del joven de 21 años debió postergarse, por lo que tuvo que retornar al Fortín.

Fuente: 442