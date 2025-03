Morena Rial confesó la terrible maldad que le hizo el padre de su hijo Amadeo: “Cada uno sabe lo que pierde”

Durante las últimas horas, Morena Rial compartió en sus redes sociales la terrible maldad que Matías Ogas, su expareja y padre de Amadeo, les había hecho a ella y a su hijos menor.

La maldad que Matías Ogas le hizo a Morena Rial

A través de su cuenta oficial de Instagram, la mediática decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, y aprovechó la oportunidad para ventilar una maldad que Matías le hizo a ella y a su bebé.

“¿El papá y la familia de tu bebé mantienen contacto?”, le preguntó un seguidor a Morena, a lo que ella, sin dudarlo, le respondió: “En estos momentos brillan por su ausencia, como la mayoría del tiempo”, explicó la hija del conductor de televisión.

Junto a esto, la joven decidió acompañar el mensaje con una foto de Amadeo y agregó: “Igual, Amadeo no los necesita, ni voy a rebajar a mi hijo que les mendigue amor. Cada uno sabe lo que pierde”.

Qué dijo Morena Rial sobre la posibilidad de volver a la cárcel

Luego de que el fiscal pidiera revocar la excarcelación de Morena porque no cumplió con lo que pactó con el juez, la influencer decidió hablar sobre la posibilidad de volver a la cárcel.

Asimismo, durante una entrevista con Diario Mariana (América), la hija del conductor de televisión explicó cuál será el procedimiento que tendrá que seguir: “Mi abogado me dijo que me quede tranquila, que va a tratar de solucionar todo. Hoy no tengo miedo, pero estoy molesta por la situación. Alimentan a que los bolu... sigan hablando”.

Acto seguido, la joven mencionó que se contactó con su padre para pedirle ayuda: “Yo llamé a mi papá y le pedí que cambien el abogado. Fernando no me respondía, igual está bien, pero creo que es algo importante, si se pone en riesgo mi libertad no creo que alguien se ponga contento o tranquilo. Yo voy a moverme. Me molesto eso, ¿para qué es el abogado?”.

Junto a esto, la mediática agregó: “Yo leí todo el día que me dieron la libertad, pero después no tuve más acceso a la causa, me enteraba todo por la tele. Es más, él quería que fuese hoy al juzgado, pero ya iba a ser tarde me parece”.

