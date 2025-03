Al cierre del primer bimestre, Luis Caputo logra compensar la pérdida del Impuesto PAIS

El principal desafío que tiene el gobierno de Javier Milei con la recaudación de impuestos de 2025 es reemplazar el producido del Impuesto PAIS, que fue un aporte fundamental a los ingresos del año pasado.

Además de ello, también tiene que sustituir algunos “extra” que registraron el año pasado como moratoria, el blanqueo y el propio efecto de la inflación que impacta en términos nominales maquillando los números.

La cuestión es que el Impuesto PAIS era un tributo cuyo producido quedaba íntegramente para la Nación, es decir, no se compartía con las provincias. Y ahora se prevé reemplazarlo con incremento de la recaudación de impuestos que se coparticipan, básicamente IVA y Ganancias.

Por eso, cada mes, cuando el secretario de Ingresos Públicos, Carlos Guberman, mira la caja, tiene que contar cuantos pesos le quedaron luego de haber enviado automáticamente los recursos a las provincias tal cual ordena la ley.

En febrero, la recaudación nacional general creció 12%, mientras que la que queda sólo para la Nación hizo lo propio en el 7%, lo que plantea que está dentro de lo márgenes que permitirían compensar las pérdidas, pero que no deja espacio alguno para que baje algún impuesto este año. En enero ese espacio había sido del 4,9%.

El IARAF señala que este año habrá una merma de recursos, como se ha dicho, la eliminación del impuesto PAIS, pero también por los cambios del impuesto sobre los Bienes Personales, por la caída posible de los ingresos generados por el blanqueo y por cambios de la exención de pago del IVA al momento de ingreso de mercadería por Aduana.

“Para el gobierno nacional se proyecta una pérdida de recaudación (en 2025) de estos cuatro tributos de 1,42 puntos porcentuales del PBI, mientras que para el consolidado de provincias y CABA la pérdida sería de 0,42 puntos del PBI”, dice el estudio.

De una pérdida de recaudación equivalente a 1,84 puntos porcentuales del PBI, la Nación participa con un 77% y el consolidado de provincias y CABA con el 23%.

En ese sentido, la consultora Outlier sostiene en su último informe relacionado con el extraordinario resultado de las recaudación de impuestos que “estamos comparando contra meses en los cuales el desempeño real de la recaudación fue muy malo”.

“Es decir que esos meses resultan poco exigentes. Además de que febrero de 2025 tuvo un día hábil más que su homónimo de 2024, cuestión con la que antes era bastante puntillosa la comunicación oficial y ahora ya parece no tener tanta relevancia”, explica la consultora.

Una ayuda del IVA Aduanero

Según destaca Outlier, al analizar el IVA el componente interno o DGI, creció 76,5% nominal anual y 6% real, desacelerando respecto de enero, versus un componente DGA o aduanero que creció 81,9% nominal y creció 9% deflactado por IPC. El IVA aduanero de febrero aceleró respecto de enero cuando había caído cerca de -20% en términos reales interanuales.

“¿Cómo se explica dicha disparidad? Claramente no hay un cambio tan fuerte en la composición del consumo. En particular, en enero y febrero de 2024 (punto de comparación) la recaudación del IVA aduanero se había visto favorecida por la suspensión de los certificados de no retención y por una suba de tipo de cambio nominal que había corrido muy por encima de la del IPC. En enero y febrero de 2025 se dio el efecto contrario en ambos aspectos”, dice el reporte.

Desde marzo no hay retenciones de IVA a importadores

Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, recordó en un reciente informe que en marzo de 2023, la AFIP -hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)- dispuso la suspensión del uso de certificados de exclusión para evitar las percepciones de Ganancias y del IVA en la importación de bienes. Es decir, se registraron mayores ingresos de impuestos en ese año y en 2024.

Pero a mediados de febrero de este año, con la publicación de la RG 5655, ARCA decidió eliminar la prohibición de utilizar los certificados de exclusión, en todos los casos, a partir del 1 de marzo de 2025.

“Esta resolución es positiva para el comercio exterior, ya que restablece un esquema lógico de percepciones, que funcionan como adelantos de impuestos, permitiendo que las empresas con certificados vigentes eviten pagos indebidos”, señala Domínguez.

En concreto, los importadores que cuenten con:

* Certificados de no retención, percepción y pagos a cuenta del IVA (RG 2226)

* Certificados de no retención del Impuesto a las Ganancias (RG 830)

podrán utilizarlos para evitar percepciones en sus importaciones, eliminando una carga financiera innecesaria.

“Esto no sólo fortalecerá la competitividad del sector, sino que también debería reflejarse en una reducción de costos que contribuya a una baja de los precios de bienes y servicios a lo largo de toda la cadena comercial”, señala Domínguez.

El efecto que va a tener sobre las cuentas fiscales desde marzo seguramente será de una fuerte baja de la recaudación de IVA Aduanero, y en parte del Impuesto a las Ganancias, lo que tendría un efecto sobre la recaudación nacional.

* Para www.ambito.com