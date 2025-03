Industria: la suba de costos preocupa más que la caída de la demanda

En el marco de un contexto internacional desafiante para los países periféricos, la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió por una creciente problemática del sector: los costos de producción se ubican como la principal preocupación, incluso por encima de la caída de la demanda.

El dato surge del último relevamiento industrial que hizo la entidad, correspondiente a febrero: un 40,6% de las empresas encuestadas indicó que los costos de producir son el principal problema al que se enfrentan. La suba es significativa: se trata de 15 puntos porcentuales más respecto al informe anterior.

A diferencia de los dos relevamientos anteriores, este punto desplazó a la caída de la demanda, que igualmente tampoco avizora un mejor panorama: según la UIA, esta vez las expectativas de cara a futuro se moderaron, con una menor proporción de empresas que prevé mejoras en su situación económica empresarial (61,7% vs. 67,8% en el relevamiento anterior), en su sector de actividad (58,1% vs. 68,1%) y a nivel país (68,6% vs. 75,5%).

Quizás con documento en mano, el ministro de economía Luis Caputo le respondió indirectamente a los industriales en el 6° Foro de Inversiones & Negocios de Mendoza: “Es cierto que hay precios que están caros en dólares, pero la solución no es devaluar, como se hizo durante 100 años para que no parezcan tan caros. La solución es que bajen con menos impuestos y más competencia”.

Hace tiempo que la UIA pone el ojo sobre el marco en el que el Gobierno promueve la competencia comercial, y se pregunta si las condiciones actuales permiten hablar en esos mismos términos.

Esto mismo marca en este último relevamiento: en el ámbito internacional, se destacó la competencia desleal con un 63,5% de empresas que reportó impactos negativos por precios de dumping.

A su vez, a nivel interno, la UIA advierte que las empresas se encuentran limitadas por la evasión e informalidad, donde una de cada tres entidades afirmó verse afectada por el contrabando de productos.

En ese sentido, reaparecen los altos costos en comparación a otros países y la “consecuente venta de productos importados a precios muchos más bajos” y la carga impositiva en Argentina, que la entidad considera “elevada”, como factores explicativos de este fenómeno.

Para Román Guajardo, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, las expectativas con respecto al año pasado cambiaron.

“La caída en la demanda sigue preocupando, pero la estructura de los costos es un tema que a todos los industriales nos tiene alterados: la energía, las tasas de intereses crediticios, impuestos que no han bajado , las comisiones de las billeteras virtuales, el costo logístico y la falta de infraestructura hacen que un producto fabricado eficientemente se transforme en no competitivo frente al mismo producto fabricado en otro país”, describe el industrial.

La problemática se da en un contexto donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la aplicación -y luego su postergación- de aranceles a México, Canadá y China. El gigante asiático, a su vez, respondió que está listo para “cualquier tipo de guerra” por el accionar del mandatario estadounidense.

Por su parte, Norberto Fedele, presidente de la Unión Industrial San Martín, advierte que el sector metalúrgico “está siendo corrido de mercado” por la apreciación del peso, al tiempo que en Argentina se paga el aluminio “más caro del mundo” con la tonelada cercana a los u$s5.000.

A contramano: claves de la política industrial en el mundo

Para dimensionar la ponderación de la industria a nivel internacional, el proyecto 'Quantifying Industrial Strategies' (QuIS) midió los gastos de política industrial en los países de la OCDE. Países como Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Países Bajos, Suecia y Reino Unido se ofrecieron voluntariamente a participar.

Los principales resultados son los siguientes:

Los países gastan en promedio el 1,4% del PIB en políticas industriales, con preferencia por los gastos fiscales, y proporcionan un 1,8% adicional del PIB a través de instrumentos financieros.

Las estrategias industriales aún están dominadas por un enfoque sectorial, más que por un componente “verde”, “empleos y habilidades” o “pymes y empresas jóvenes”.

Existe un grado significativo de heterogeneidad entre los países. Subvenciones y gastos fiscales van desde el 0,6% del PIB en Irlanda hasta el 2,3% en el Reino Unido. El 34% de las subvenciones y los gastos fiscales son verdes en Dinamarca frente a menos del 1% en Irlanda.

Los instrumentos verdes aumentaron en la mayoría de los países entre 2019 y 2021 (de 0,22% a 0,24% del PIB, en promedio) y en gran medida también son específicos de sectores o tecnologías.

En los países participantes, el apoyo sectorial, principalmente a través de subvenciones y gastos fiscales, se dirige principalmente a la energía, el transporte y la manufactura.

¿Tenemos industria?: el peso del sector en Argentina

Por otro lado, la Fundación Observatorio Pyme, realizó una radiografía de la industria argentina para comprender su peso relevante en términos de desarrollo tecnológico y la soberanía productiva. Los resultados fueron los siguientes:

La industria es la actividad de mayor peso en la economía, con una participación de 19% sobre el total del valor agregado bruto.

El sector emplea a más de 1,2 millones de trabajadores registrados, que representan el 19% del total de asalariados registrados del sector privado.

Los salarios son 21% mayores al promedio de la economía. Además, el 70% de las ramas industriales tienen salarios medios superiores al del promedio de la economía.

La industria tiene una tasa de empleo informal menor al promedio del sector privado (30,9% vs 43,7%). Asimismo, más del 40% de las ramas tienen una tasa de informalidad menor al 20%.

El sector aporta 30% de la recaudación, en particular con el impuesto a las ganancias que representa el 40% de la recaudación.

La industria es el sector que más invierte en innovación al interior del sector privado. La inversión del sector representa cerca del 55% del total de la inversión privada en investigación.

