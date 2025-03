Ángel Correa tuvo que pedir disculpas tras su expulsión: que dice el informe del árbitro y la grave sanción que podría recibir

Este domingo, Ángel Correa fue expulsado en la derrota de Atlético de Madrid por 2-1 ante Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.

Por qué echaron a Correa y que dice el informe del árbitro

El delantero argentino ingresó en el inicio del complemento por Lino, pero a los 88' se fue expulsado por una plancha contra Djene que revisó el VAR. Luego de que el Colchonero se quedara con diez, el local dio vuelta el partido.

Tras esta acción el árbitro recibió fuertes insultos de parte de Correa: "Hijo de mil putas, cagón. La concha de tu madre", le habría dicho el atacante a Cuadra Fernández, según el acta que escribió el propio juez principal.

A Angelito podrían caerle de 4 a 12 partidos de suspensión, cuestión que se resolverá en la semana. Lo que está claro es que el ex San Lorenzo se perderá el duelo del próximo domingo frente a Barcelona en el Metropolitano, que podría resultar definitorio en la Liga.

El pedido de disculpas de Correa tras la expulsión

"Quiero pedir perdón al colegiado Guillermo Cuadra Fernández por mi reacción tras la expulsión. Mi respeto hacia los árbitros es total y esta reacción no es propia de mí. Estaba muy caliente por dejar al equipo con diez en un momento tan delicado y he reaccionado de la peor forma. Espero que acepte mis más sinceras disculpas. También quiero disculparme con mis compañeros y técnicos y con nuestra afición por una acción que no debería haber realizado y que nos ha costado muy caro", expresó el delantero en sus redes sociales.

Fuente: 442