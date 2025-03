La nueva polémica de Neymar que desató la bronca de los hinchas de Santos: “Ex jugador”

El Campeonato Paulista está llegando a su fin y Santos se quedó a puertas de la final del certamen el pasado domingo, cuando cayeron por 2 a 1 con el Corinthians de Ramón Díaz. Neymar no jugó dicho encuentro porque no se encontraba en plenitud física, ya que arrastraba una molestia muscular sufrida en los cuartos de final ante Bragantino.

El crack brasileño regresó hace un mes y medio a Santos y no se había perdido ni un partido desde su llegada. Sin embargo, luego de esta ausencia con el Timao, los hinchas del Peixe enfurecieron con Neymar por cuestiones extrafutbolísticas.

Resulta que el mediapunta de 33 años no realizó correctamente la recuperación de su molestia física porque se marchó rumbo a Río de Janeiro dos días después del partido de cuartos de final para asistir al Carnaval junto con su pareja, Bruna Biancardi. Ney fue visto en el Sambódromo y se desataron una lluvia de críticas en las que se lo acusó de poco profesional.

Cabe destacar que no es la primera vez que Neymar asiste al Carnaval en plena competencia, ya que en sus tiempos en Barcelona y PSG lo rodeó la misma polémica.

La principal cuestión que molestó en Santos es que el Paulistao era la única posibilidad de campeonar este 2025 con Ney en el equipo, ya que a priori su contrato rige hasta junio y el Brasileirao finalizará a fines de este año. El “Príncipe” no terminó de recuperarse a tiempo para enfrentar a Corinthians por su escapada a Río y el Peixe quedó afuera en semifinales contra los de Ramón Díaz.

Entre los comentarios de los hinchas paulistas, varios liquidaron al flamante refuerzo proveniente de Al Hilal: “Ex jugador durante 10 años, ¿quién no ve eso? ¡A mí me gusta mucho su fútbol, ​​pero él no juega a nada más! Hace unos malabarismos en el medio del campo y pierde el balón y ya está”. Otros, incluso más contundentes, señalaron: “Realidad: Neymar volvió al Santos porque nadie lo quiere en Europa. Dice que ama al club pero a la primera oportunidad se va al Carnaval lesionado en lugar de recuperarse y hoy ni siquiera juega. Es un niño de verdad, pero hay gente que lo defiende”. Caldeada situación en el Peixe con Ney

Neymar vuelve a la Selección de Brasil

Luego de su larga ausencia por su lesión ligamentaria, Neymar volvió a ser convocado a la Selección de Brasil para esta fecha FIFA en la que enfrentarán a Colombia y Argentina. Su última presencia fue el 10 de octubre del 2023, cuando se rompió los ligamentos cruzados ante Uruguay, por la fecha 4 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El DT de Santos defendió a Neymar y explicó por qué no jugó vs. Corinthians

El entrenador del Peixe, el ex Talleres Pedro Caixinha, explicó el motivo por el que no quiso que Neymar juegue ante Corinthians: “Él sintió unas molestias y lo que pensamos es que no íbamos a arriesgarlo. Tomamos esta decisión pensando únicamente en el Santos y no en la selección brasileña. Cuando un futbolista te dice que tiene molestias, yo nunca arriesgo, sea Neymar o cualquier otro”, se defendió.

Luego, añadió: “Nuestro compromiso es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Neymar no se lesione. Y unas molestias no son una lesión. No estaba en condiciones de dar lo mejor de sí mismo. Ahora, no vamos a crear un caso allí donde no existe”.

Sin Neymar, Santos cayó 2 a 1 con el Timao y quedó afuera en semifinales del Paulistao. Los de Ramón Díaz pasaron a la final y esperan por Palmeiras o Sao Paulo, que se enfrentarán este lunes en el estadio del Verdao.

