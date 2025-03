Patricia Bullrich: “Mauricio Macri es el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elevó la tensión en el enfrentamiento con la Ciudad de Buenos Aires al plantear que el jefe de Gobierno es Mauricio Macri y no su primo Jorge.

“Mauricio Macri es como el jefe de Gobierno de la Ciudad, ¿me puede llamar por teléfono, no?”, chicaneó la funcionaria al ser consultada en Infobae en Vivo por las críticas del presidente del PRO en medio del conflicto por el traslado de los presos y las fugas en las comisarías porteñas.

Este lunes, Bullrich fue la primera invitada de Infobae en Vivo, el ciclo audiovisual que tendrá dos emisiones diarias (9 a 12 y 18 a 21). Contestó las preguntas de los periodistas Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Carolina Amoroso y Ramón Indart.

Para justificar su frase, la funcionaria planteó que Mauricio Macri fue quien decidió quién es el jefe de la Policía, envía constantemente mensajes vinculados a la Ciudad de Buenos Aires en redes sociales y luego publicó un posteo criticándola directamente a ella por la cuestión.

“Yo me senté con el ministro de Justicia (de CABA), con el de Seguridad, con el jefe de Gabinete, con Jorge Macri, con todos... Les dije “les paso el Sistema, que terminen la cárcel y estamos haciendo todo lo que hay que hacer para vaciar las comisarías y transferirles el Sistema Penitenciario Federal, que lo tienen que agarrar porque es de ellos, como Córdoba, como cualquiera”, dijo Bullrich.

Y continuó: “Si Macri (Mauricio) me habla por teléfono o me manda un mensaje y me dice que quiere entender el problema, yo me voy a su casa y se lo explico, pero si me revolea un tuit o me manda un tuit Waldo Wolff... Lavada de manos, no; Ponzio Pilato en los políticos no va”.

En apenas dos meses, el gobierno porteño enfrentó varias fugas de presos en comisarías que no están preparadas para alojar a la cantidad de detenidos que albergan actualmente. La sobrepoblación en comisarías y alcaidías porteñas comenzó en la pandemia y se agravó en los últimos años. La crisis provocó recientemente la salida del ministro de Seguridad, Waldo Wolff, que fue reemplazado la semana pasada por Horacio Giménez.

La administración capitalina acusa al gobierno nacional porque muchos de los presos que están alojados en esas dependencias fueron condenados en causas federales y exigen que sean trasladados por el Ministerio de Seguridad. Si bien Bullrich está dispuesta a firmar un convenio para buscar una salida a la cuestión, acusa a la administración porteña de no hacerse cargo de sus responsabilidades y competencias y que evitan deliberadamente hacerse cargo del Servicio Penitenciario.

La ministra aseguró que cuando se termine de construir la cárcel en Marcos Paz que está haciendo la Ciudad y se trasladen a los detenidos de Devoto, van a quedar 400 presos en CABA, alojados en dos alcaidías. “Nosotros ya les ofrecimos ponerle personal penitenciario a las alcaldías, tenemos todo listo: el convenio, el acta que firmamos el 12 de diciembre, la transferencia del presupuesto aprobada por el Ministerio de Economía... Yo creo que en definitiva hay un tema de que en la Ciudad nadie quiere tomar el control del Servicio Penitenciario. Transfirieron a la Policía porque es bueno tener policía... pero tener presos no es tan bueno, es más oscuro”, completó.

“No hay infraestructura que aguante ni acá ni en New Orleans”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, atribuyó el desastre causado por el temporal en Bahía Blanca a un fenómeno climático y planteó que ante este tipo de situaciones naturales no hay infraestructura que aguante.

“Cayeron 300 milímetros en ocho horas en una ciudad que tiene 190 milímetros al año, no hay infraestructura que aguante. Es un fenómeno climático de lluvia, que rompe todo. Eso hace que todos los arroyos y los aliviadores superasen su capacidad. Todo colapsa. Y no solamente colapsa, sino que el agua no solamente viene por la lluvia, sino que viene por los desbordes. Y eso genera inundaciones”, desarrolló la funcionaria en Infobae en Vivo.

Y continuó: “El viernes a la noche, recorrí Bahía en un camión enorme del Ejército con unas ruedas enormes y vi el aplastamiento de los autos, los autos caídos abajo de los puentes, los puentes colapsados... el agua estaba un poco más baja y de golpe toda esa agua que estaba empezando a salir de los canales aliviadores inundó (Ingeniero) White. El centro estaba mejorando y en esos barrios en 20 minutos el agua se llevó todo, entonces frente a esto no hay infraestructura que aguante ni acá ni en New Orleans ni en ningún lado”.

El temporal de agua y viento de la madrugada del viernes provocó al menos 16 muertes en Bahía Blanca. Hay más de mil personas evacuadas y los equipos de emergencia continúan buscando víctimas. Entre los desaparecidos, se encuentran las hermanas Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años, cuyo caso generó una fuerte conmoción pública. La mención de Bullrich a New Orleans, en Estados Unidos, alude al desastre causado en 2005 por el huracán Katrina.

A diferencia de otras tragedias naturales, el gobierno nacional motorizó al Ejército y a otros equipos de emergencia para asistir a los afectados por el temporal. Sin embargo, el desastre provocó que la oposición criticara al Poder Ejecutivo por su prédica en contra del rol del Estado. Por ejemplo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a confrontar públicamente esta mañana con el presidente Javier Milei.

Bullrich recordó que en noviembre de 2024, el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis en 2024 había prometido un plan de obras para los vecinos de Punta Alta y Bahía Blanca pero no por las posibles consecuencias de la lluvia, sino todo lo contrario, la sequía, lo que provocaba un problema de baja cantidad de agua para consumo.

“No había ninguna obra de drenaje prevista porque es una ciudad seca, donde llueven 190 milímetros al año año. Es verdad que el canal aliviador es de 1944, podrían haberse mejores obras en 80 años, pero la inundación no era el problema de Bahía Blanca”, agregó.

