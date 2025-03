Baclini y Zabalza asumieron en la Corte de Justicia de Santa Fe y fijaron sus objetivos

Jorge Baclini y Margarita Zabalza juraron y asumieron este lunes como ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El acto estuvo encabezado por el actual presidente, Roberto Falistocco, y los ministros Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi.

Los nuevos magistrados cubrirán, por un lado, la vacante que se generó a partir de la renuncia de Mario Netri el año pasado; y por el otro, el nuevo cargo que se creó en la última reforma a la ley judicial, que incorporó un séptimo lugar al Tribunal.

Según lo estableció el decreto de designación firmado oportunamente por el gobernador Maximiliano Pullaro después de la aprobación respectiva de los tres pliegos enviados a la Legislatura, Zabalza y Baclini serán los primeros en asumir. El restante, Rubén Weder, lo hará luego del 2 de abril, cuando se haga efectiva la renuncia de María Angélica Gastaldi.

El acto contó con la presencia de la vicegobernadora Gisela Scaglia, el presidente provisional del Senado Felipe Michlig, la presidenta de la Cámara de Diputados Clara García, las titulares del MPA María Cecilia Vranicih y de la Defensa Estrella Moreno Robinson, los ministros Fabian Bastia (Gobierno), Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad), José Goity (Eduación), Enrique Estévez (Ambiente), Susana Rueda (Cultura), el fiscal de Estado Domingo Rondina, el intendente Juan Pablo Poletti, la titular del Concejo Municipal Adriana Molinapte, los rectores y decanos de las Universidades, miembros del Poder Judicial y Colegios profesionales.

También asistieron en futuro ministro de la Corte Rodolfo Weder y el ex procurador Jorge Bof, además del histórico dirigente socialista Juan Carlos Zabalza, padre de la nueva ministra. Entre quienes enviaron mensajes de adhesión está el ex miembro de la Corte Mario Netri, que renovó su "compromiso con la independencia del Poder Judicial".

Propósitos

Tras los juramentos de rigor, y el saludo a todos los ministros (especialmente afectuoso en el caso de Margarita Zabalza), los nuevos miembros de la Corte tomaron sitio junto a sus pares y tuvieron un momento para dirigirse al auditorio.

Jorge Baclini comenzó su discurso amparándose en "la emoción y la efervescencia" que "no me dejan pensar con claridad", para remontarse a sus inicios en el Poder Judicial hasta llegara a éste, que "es mi séptimo y último juramento" en ese ámbito.

"Me trajeron aquí el esfuerzo, la actitud, las ganas, el compañerismo y la decisión de trabajar por un Poder Judicial mejor, sentimientos que hoy están mucho más fuertes", planteó a continuación, como preludio a una escueta pero nutrida agenda de "decisiones a tomar, algunas de las cuales están en marcha", reconoció.



En ese contexto, luego de remarcar como mandato central "velar fuertemente por la independencia del Poder Judicial y la separación de los poderes del Estado", se refirió al "momento histórico" que supone la reforma de la Constitución.

Y en ese marco apuntó a la necesidad de incorporar al Consejo de la Magistratura para trabajar en la designación de jueces y fiscales, y también de su eventual remoción; los nuevos derechos, como usuarios, medio ambiente, usuarios y consumidores, acceso a la justicia, derechos de las víctimas y, fiel a su trayectoria inmediata, la autonomía del Ministerio Público de la Acusación.

"Entiendo como un gran desafío la idea de promover cambios materiales, en base a mi formación teórica, pero también a mis 35 años en el Poder Judicial, recorriendo y conociendo todos los lugares y sus necesidades", planteó. Y colocó como norte orientador lo que llamó "las cuatro E": excelencia, eficiencia, eficacia y efectividad.

Se refirió a la necesidad de trabajar exhaustivamente con diagnósticos y estadísticas, mejorar la litigación en las audiencias para evitar dilaciones, respetar los plazos y estableciendo prioridades. Apuntalar el desafío del proceso acusatorio juvenil, pero también llevarlo a todos los fueros, y a los juzgados de pequeñas causas, erradicando la burocracia y la delegación de funciones judiciales.



"Los procesos no pueden durar indefinidamente", remarcó, y apuntó a fortalecer "la inmediatez y la oralidad, con audiencias reales, no ficticias", y una firme tarea de capacitación, con la modificación de prácticas y modelos de trabajo largamente instalados, sobre la base de dos audiencias y la apuesta a la mediación, que facilite soluciones y no encarezca los procesos.

También apostó a la tecnología, con "un sistema informático cada vez más dinámico y amigable, incorporando la inteligencia artificial" y con "evaluaciones periódicas" de recursos humanos y materiales, en un nuevo mapa judicial que contemple las necesidades de cada lugar, instando a la cobertura de cargos según esos parámetros.

Compromiso

A su turno, Zabalza trazó su hoja de ruta remarcando la trascendencia de la ocasión en el contexto "histórico, político e institucional" de Santa Fe.

"Acá hay representantes de los tres poderes. Y esto es consecuencia de acuerdos políticos, pero también de haber cumplido lo que dice la Constitución. Y eso no es menor, porque estamos en un contexto político complejo, donde pareciera que todo da lo mismo y que no hay que defender a las instituciones. Acá, más allá de cada uno de nosotros, está la institución, está el Poder Judicial", subrayó, y aseguró que "la Constitución Nacional, la Provincial y los tratados internacionales van a ser la guía de mi camino en la Justicia", al que anticipó como "largo".

El siguiente eje al que apuntó es el de que, más allá de la incorporación de nuevas tecnologías, no se debe perder de vista de que la esencia del trabajo judicial "es lo humano; los seres humanos que están detrás de cada expediente.

"Tenemos la enorme responsabiliad de recuperar lo humano. Incorporemos las herramientas tecnológicas, pero decidamos cuándo, cómo y para qué. No solamente para reducir tiempos y costos, sino para dar respuestas en todos y cada uno de los expedientes que tengamos que resolver", propuso, logrando el aplauso del auditorio.

Fuera de ello, instó a no olvidar que "la Corte tiene un rol de gobierno. Es el órgano central del gobierno del Poder Judicial y como tal hay que ejercerlo, y hacerlo con cercanía, reconstruir el mapa judicial en territorio, conociendo lo que pasa en cada jurisdicción, para dar respuesta a la gente. Y en la tarea jurisdiccional, para quienes defendemos el estado de derecho, los jueces tenemos que ser imparciales e independientes, y ése es mi compromiso", remarcó.

En ese marco, destacó el hecho de que "vamos a tener una Corte plural, con diversidad de miradas, de géneros, de origen, de especialidades, de edades. A eso hay que potenciarlo, para tener un mejor trabajo en equipo. Y ejercer el diálogo y el consenso, no solo entre nosotros, sino con los demás poderes y funciones".

Histórico

Más allá del impacto político, y del reordenamiento interno que inevitablemente producirá el evento, se trata de un hecho con características históricas, en tanto desde hace 18 años que no se produce el ingreso de un nuevo ministro a la Corte Suprema. El último fue Daniel Erbetta, en 2007.

La otra particularidad con ese rango es que, por primera vez y durante unos pocos días, dos mujeres compartirán espacio en la integración del alto tribunal, María Angélica Gastaldi y Margarita Zabalza.

Por lo demás, con la asunción de los nuevos ministros, el Poder Ejecutivo comienza a ver materializado el proceso de renovación del máximo tribunal que se planteó desde comienzo de la actual gestión, no sin tensiones, presiones e incluso cruces de planillas estadísticas.

En el interín, la Legislatura sancionó una ley que modifica los parámetros del funcionamiento e integración de la Corte. Plantea sumar un miembro al máximo tribunal, pero también fijar un tope de 75 años a la edad de los magistrados. Sólo con convalidación legislativa y a propuesta del gobierno, podrían permanecer cinco años más.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.