Viotti no da "pie con bola" tampoco en seguridad vial

La gestión de Viotti deja mucho que desear, las promesas de campaña fueron muchas y su cumplimiento es insignificante. Haciendo un repaso de lo prometido y de lo que se está cumpliendo, podríamos decir que el número es muy bajo, casi insignificante, es muchísimo más lo que aún no pudo cumplir de lo que realmente cumplió.

En lo concerniente a accidentología, los números son realmente alarmantes: En los primeros dos meses del 2025 se contabilizaron 181 siniestros viales con personas heridas, lo que representa un incremento del 5,8 % en comparación con los 171 registrados en el mismo período del año anterior. En cuanto a la cantidad de heridos, la cifra pasó de 188 a 208, lo que significa un aumento del 10,6 %. , dice el sitio web Rafaela Noticias.

Es importante tener en cuenta que dicho medio recibe pauta oficial del gobierno municipal, por lo que la publicación efectuada por el mencionado medio, adquiere un significado mayor aún si se lo analiza desde ese punto de vista.

No hay mes que los siniestros no registren un aumento significativo. Pasó mucho tiempo hasta que el gobierno municipal de Rafaela decidió emprender una campaña de concientización, campaña que por ahora es solo aislada y no está acompañada por otras acciones necesarias.

En reiteradas oportunidades manifestamos que para que una campaña de seguridad vial tenga éxito, debe estar sentada en tres premisas fundamentales: presencia, permanencia y rigurosidad. Lamentablemente, y como todo lo que se hace en el gobierno de Viotti, las acciones son solo parches que finalmente no cumplen para nada con el objetivo deseado.

Las motos siguen siendo el tipo de vehículo que más siniestros protagoniza, pero nada se podrá lograr si no existe una decisión concreta de combatir uno de los grandes flagelos que existen en la ciudad.

Viotti debe comprender que la soberbia no lo va a conducir a ningún lado, y que culpar de sus errores a terceras personas no le hace bien ni a él ni a la ciudad. Viotti debe madurar, admitir sus falencias, permitir recibir consejos y dejar la soberbia de lado, al fin y al cabo no es más que un mandatario de una sociedad que en su momento le dio temporalmente la responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad, pero siempre debe saber que es un político, y que los políticos en Argentina no gozan de buena imagen, quizá todo lo contrario, son cuestionados por una sociedad que hace tiempo perdió la paciencia y está un poco cansada de las mentiras.