Diputados de Unión por la Patria denunciaron a Javier Milei por el DNU del acuerdo con el FMI

Diputados de Unión por la Patria presentaron este lunes una denuncia contra el presidente Javier Milei tras el anuncio del DNU que habilita un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Argumentan que el mandatario incurrió en “violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” al tomar una decisión de este tipo sin la aprobación del Congreso.

Según los legisladores, la Constitución Nacional establece que todo endeudamiento con organismos internacionales debe contar con aval parlamentario. En este sentido, advirtieron que la medida del Gobierno representa una “usurpación de funciones” que no le corresponden al Ejecutivo.

Cuestionamientos al FMI y al rol del Congreso

Además de apuntar contra el Gobierno, los diputados criticaron la postura del FMI en esta situación. “Es insólito que el Fondo Monetario Internacional pretenda interpretar la Constitución Nacional, cuando está incurriendo en groseros errores y omisiones”, señalaron en la denuncia.

En su presentación, recordaron que el Congreso se encuentra en pleno funcionamiento y que el Gobierno no agotó las instancias para debatir el tema en el ámbito legislativo. “El decreto de necesidad y urgencia no se ajusta a lo que establece la Constitución. No existe una situación de excepción que justifique su uso en este caso”, remarcaron.

Quiénes firmaron la denuncia

Entre los firmantes de la denuncia se encuentran los diputados Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Brenda Vargas Matyi. La presentación cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, conocido por su defensa de causas vinculadas a la institucionalidad.

Desde el bloque opositor anticiparon que impulsarán acciones para frenar la implementación del decreto y exigirán explicaciones al Gobierno sobre la legalidad del acuerdo con el FMI.

Guillermo Francos justificó la decisión de Javier Milei

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó la medida y argumentó que la Constitución está por encima de cualquier normativa vigente. En ese sentido, defendió la decisión del Gobierno de Javier Milei de recurrir al DNU para cerrar el acuerdo con el FMI.

«Hay que analizar si tiene más fuerza una ley o la Constitución. Todos sabemos que la Constitución está por encima», afirmó en declaraciones radiales.

Francos también cuestionó la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, promovida en 2021 por el entonces ministro Martín Guzmán. Según explicó, esta legislación buscó otorgarle mayor poder a Guzmán en su negociación con el FMI, aunque desde su punto de vista “no era necesaria constitucionalmente”.

«El sistema que impuso Guzmán sigue vigente, pero también están los decretos de necesidad y urgencia, que permiten al Ejecutivo tomar decisiones en circunstancias excepcionales», agregó Francos.

Mientras la oposición intenta frenar la medida en la Justicia, el Gobierno avanza con los detalles finales del acuerdo con el FMI.

