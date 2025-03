Carlos Bianco sobre la tragedia en Bahía Blanca: «Si se habla de obra pública cero, pasan estas cosas»

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó detalles sobre la situación en Bahía Blanca tras el trágico temporal que ya dejó un saldo de 16 fallecidos. En declaraciones a CNN Primera Mañana, el funcionario explicó que durante la noche «por los vientos bajó el agua en los barrios que quedaban inundados. Se va a avanzar en las tareas de asistencia, de limpieza y de vuelta a las casas. También se hicieron patrullajes terrestres y aéreos y no se produjeron inconvenientes».

En cuanto a las labores de reconstrucción, Bianco advirtió que «el trabajo de asistencia y reconstrucción será costoso y trabajoso». Explicó que «se pudo volver a dar energía eléctrica durante la noche y comienza a tener una parte operativa el Hospital Penna, al menos hasta que llegue el nuevo equipamiento. Se necesitarán 22.000 millones de pesos para reconstruirlo. Y se está trabajando en la reconstrucción de las rutas afectadas».

Canales de donación y búsqueda de desaparecidos

El ministro informó que se habilitó un canal específico para recibir donaciones de grandes empresas e instituciones a través de la página web www.gba.gov.ar/donaciones, mientras que las pequeñas donaciones están siendo organizadas en coordinación con Cáritas.

Sobre las personas que continúan con su paradero desconocido, aseguró que «las personas desaparecidas, donde se puede comprobar la efectiva desaparición, son pocas. Hay mucha gente desencontrada, pero ya hubo varias familias que se reencontraron. Como ya se restableció el 75% del tendido eléctrico, pudieron restablecerse las comunicaciones«.

Coordinación con el Gobierno Nacional

Bianco también se refirió a la colaboración con el Gobierno Nacional y explicó que «cuando estaba sucediendo la tragedia me comuniqué con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo puse al tanto de la situación y de que íbamos a necesitar mucha colaboración del Gobierno Nacional. Rápidamente me llamó la ministra Bullrich, la ministra Petovello, estamos coordinando desde entonces. Ayer me comuniqué con el ministro Petri para algunas derivaciones al Hospital Naval de Punta Alta. También me comuniqué con YPF para abastecer de combustible a las zonas que quedaron aisladas por la rotura de las rutas».

El funcionario destacó que el gobierno bonaerense desplegó «más de 500 trabajadores provinciales de distintas áreas, como salud, seguridad e integración social y urbana, que están ayudando en la limpieza y la reconstrucción».

Obras hídricas y prevención

En otro orden, el ministro explicó que el gobierno provincial «está llevando adelante muchísimas obras hidráulicas para evitar inundaciones y recuperar campos. Trabajamos en la cuenca del río Salado, en la cuenca del río Luján, en ambos casos con fondos internacionales».

Sobre Bahía Blanca, Bianco aclaró que «es relativo que las inundaciones se hubiesen evitado con un dique en el Puente Canesa. Acá el problema fue la cantidad de agua que cayó directamente sobre la ciudad. Lo que vamos a tener que hacer de forma urgente es reparar el canal Maldonado, que fue muy dañado y, quizás, ensancharlo«. En ese sentido, enfatizó que «hay que hacerle entender a algunos que si se habla de obra pública cero, pasan estas cosas«.

Por último, concluyó que «va a ser un trabajo muy arduo y muy costoso y seguramente se va a necesitar la asistencia financiera del Gobierno Nacional«.

