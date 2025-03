Misión a Nueva York para verificar cómo "ranquea" Santa Fe en el mercado de capitales

Con el antecedente de un gobierno nacional "incumplidor" durante los últimos quince años y frente a muchos estados subnacionales que tuvieron la misma actitud, el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Pablo Olivares, viajó a Nueva York y se reunió con casi 25 fondos de inversión. El objetivo de la misión, en palabras básicas, era "tantear" el mercado y verificar cómo "ranquea" la provincia en el contexto nacional, atento a que Santa Fe sí honró sus compromisos financieros, aun en un escenario de default.

"A partir de 2018, cuando se cierran los mercados a raíz de los acuerdos de la gestión de Mauricio Macri con el FMI, hubo provincias que renegociaron amigablemente sus deudas y otras que cumplieron. Las dos que pudieron mostrar eso son Santa Fe y CABA", dijo Olivares a El Litoral. "(Los grupos inversores) nos reconocieron – completó- que durante la gestión de Alberto Fernández, había presiones sobre los gobernadores para que tuviesen una actitud como la que adoptaba en ese momento la Nación; una especie de causa común con el gobierno central. Pero Santa Fe y CABA se mantuvieron al margen; no defaultearon ni renegociaron, sino que cumplieron", planteó.

Según Olivares, ese comportamiento posicionó en un lugar expectante a Santa Fe. "Ahora, nos reconocen, nos tienen en cuenta. Les llevamos información de primera mano, nos hicieron preguntas… Saben de nuestros números y de cómo estamos, pero lo que más nos sorprendió gratamente, es esta nueva categorización para Santa Fe", comentó.

- Sirve para el momento en el que uno quiere salir al mercado. Porque podemos negociar plazos mayores o tasas menores. Cumplir siempre implica que cuando se nos imponen condiciones financieras, la prima de riesgo es menor.

- ¿Cómo incide en este nuevo escenario la emisión de bonos de años atrás?

- Antes de 2017, la provincia no existía en el mercado de capitales. Ahora, ingresó, tuvo un bono que lo amortizó en tiempo y forma, y no reestructuró su deuda como provincia. Entonces, se empieza a conocer a Santa Fe y cuál ha sido su comportamiento con esos bonos emitidos. Y ha sido el mismo comportamiento que tuvimos con los organismos financieros; es decir, Santa Fe le pagó al Fondo de Kuwait a pesar del default nacional. Lo mismo que hicimos con esos organismos lo hicimos con los bonistas. Santa Fe había emitido bonos por 250 millones de dólares en noviembre de 2016 y otro tanto en marzo de 2017. Se emitieron y colocaron íntegramente en el mercado.

- Lo que estamos viendo, primero, es que nunca nadie ha ido a ubicar a Santa Fe o a llevarle novedades de Santa Fe a esos bonistas. Desde 2017, esos bonistas no sabían qué estaba pasando acá. Como cuestión elemental, esto hay que hacerlo año a año, independientemente de que uno vuelva al mercado o no, porque son una fuente alternativa (de financiamiento) y cuando se abre esa posibilidad, hablamos de volúmenes importantes de recursos. En segundo lugar, hay provincias que están haciendo ya su trabajo para empezar a emitir. Nosotros, más que un tanteo, estamos viendo cuáles son las condiciones actuales, y la devolución es que están listos y abiertos para el caso que las provincias quieran tomar deuda. Eso es un poco lo que nos han mostrado. Y como toda fuente de financiamiento, hay que hacer los trabajos y tener todo listo para cuando se dé la oportunidad . No nos puede sorprender en el momento porque perdemos. En el caso de los bonos emitidos años atrás, como nadie había ido a hablar con estos inversores, ese bono estaba como quien dice 'a la buena de Dios en el mercado internacional'. Estaban sin un registro concreto de cuánto rendían. Entonces, un trabajo preliminar sin saber aún si en algún momento vamos a salir al mercado de nuevo, es tomar contacto con los inversores para que vean ese rendimiento.



- ¿En caso de que se resuelva salir al mercado nuevamente con bonos, se utilizarían para la financiación de obra pública?

- Sí, siempre que pensamos en este tipo de herramientas, la Ley de Administración Financiera es clara y establece que la inversión tiene que ser para obra pública o equipamiento. No se puede tomar deuda para otra cosa. Pero hasta ahora no tenemos esta salida (al mercado) en agenda. Pasa que si uno toma la decisión, se requiere de mucho trabajo previo que no se lo puede dejar para último momento.

