Pullaro apunta a los jueces de la Corte de mayor edad y dice que si no se van los sacará por decreto

La renovación parcial de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, con el ingreso de dos integrantes este lunes, no deja conforme a Maximiliano Pullaro. El gobernador dejó claro que buscará una vía conversada para que los tres ministros que superaron los 75 años cesen en sus funciones. Pero sostuvo que no le faltará autoridad para, en caso contrario, sacarlos por la vía del decreto. "Tenemos el derecho constitucional de hacerlo", afirmó.

"Los dos que se retiraron cumplieron un ciclo que fue muy importante", dijo por Mario Netri y María Angélica Gastaldi, los dos miembros del tribunal máximo santafesino que aceptaron acogerse a la jubilación. Ahora quedan en sus cargos otros tres ministros que ya tienen más de 75. Son Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Roberto Falistocco, los dos primeros con más de veinte años en la Corte, el último con más de 35.

A ellos sin ambigüedad apunta hace tiempo Pullaro para terminar de producir la renovación de la Corte Suprema, una de sus metas desde que era candidato a gobernador. "La Justicia tiene que dar hoy una respuesta que no dio en los últimos veinte años", dijo. Y metió presión. "Con los miembros de la Corte seguiremos dialogando y esperamos no tener que llegar a ello. Pero si tenemos que llegar no me faltará autoridad", le dijo al periodista Damián Schwarzstein en Radio Dos de Rosario.

El mandatario sostuvo que en el ánimo de transformar la Corte está de buscar una mejor Justicia. Habló sin ninguna gambeta de los tres ministros que procura apartar. "Son tres personas con las que tengo mis diferencias desde hace mucho tiempo, no desde que soy gobernador, desde que era ministro de Seguridad y decían (ellos) que la seguridad no tenía nada que ver con la Justicia, y me pidieron la renuncia. Son personas que le han dejado mucho a la provincia. No hemos tenido escándalos ni problemas. Pero su tiempo ya pasó", plantó.

"Imagínenme a mí dentro de treinta años si sigo siendo gobernador. Indudablemente no le voy a dar lo mismo que le doy (a la provincia), no voy a tener las mismas ideas que tengo, ni la misma fuerza para reformar las instituciones que tengo en este momento. Uno cumple ciclos en la vida biológica, en la vida política y en la vida institucional. Los tres magistrados que en este momento tienen más de 75 años cumplieron un ciclo importante en la provincia pero claramente tiene que venir una renovación que nos permita una Justicia más barata, más eficiente y más cercana", planteó.

En noviembre pasado Pullaro obtuvo de la Legislatura la ley que le permitió pasar de seis a siete los miembros de la Corte y establecer los 75 años como edad tope. Los discursos de los reformadores fueron críticos entonces con las actuales condiciones donde las permanencias de los ministros son casi indefinidas. Una cosa es la inamovilidad de los jueces, otra la perpetuidad, decían.

Con ese cambio legal la ya difícil posición de los ministros que habían superado los 75 años, que eran cinco de los seis, se tornó más inestable. La mayoría de ese tribunal venía de administraciones justicialistas: fueron designados por Víctor Reviglio y Carlos Reutemann. Daniel Erbetta, último en ingresar hasta los ingresos de ayer y que no alcanzó el tope de edad, fue impulsado por Jorge Obeid.

Este viernes habrá una prueba de fuerza en la apertura del Año Judicial en Rosario, un acto institucional que se caracteriza por incluir algún posicionamiento político de parte del presidente de la Corte, que es el orador. Le toca año estar año estar ante el micrófono a Roberto Falistocco que fue nombrado en 1989 y es uno a los que Pullaro convida, como dice, a salir por la puerta grande.

Algo que está en dudas. Los tres ministros más veteranos no muestran la menor intención de colgar las togas. Y la vía del decreto del gobernador puede no implicar para los incluidos una salida automática. Nada asegura que si ese instrumento aparece los tres señalados no ofrecerán resistencia. Si eligen la vía del amparo se iniciará un trámite judicial que rebotará en varios pasillos y durará tiempo. Estiman que hasta llegar a la Corte Nacional para que defina los demandantes pueden ganar cuatro años.

Pero es una pelea de desgaste y el gobierno de Pullaro ha mostrado que no le huye a jugar pesado. El año pasado salió de arranque a los morterazos. Les recordó a los tres que resisten que son los jueces que votaron a favor de la condena al ex juez Fraticelli, un trámite con tantos vicios procesales que obligó a cambiar el sistema de enjuiciamiento de delitos. También que hubo en ese grupo partidarios de no aprobar el nuevo modelo acusatorio. En su momento no eludieron una ironía que cala hondo. "Les ponemos una placa, un busto, les decimos que se vayan a disfrutar de las mieles de sus jubilaciones de millonarios. De alguna manera se quedan porque varios acomodaron adentro a la familia entera", decían desde los pasillos de Gobernación al plantear su intención de cambio.

Este lunes ese cambio comenzó a plasmarse con el ingreso a la Corte Suprema de los nuevos ministros Jorge Baclini, de 58 años, y Margarita Zabalza, de 46. A ellos se sumará el 30 de abril Rubén Weder, de 71. Pero Pullaro deja claro que no está conforme con esta modificación que ya postula un cambio de sentido político en las decisiones jurisdiccionales. Quiere que los tres de más edad se vayan.

