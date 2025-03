La UCR convoca a su Convención Nacional para abril: la interna se recrudece ante el año electoral

La UCR ha convocado para el 25 de abril a su Convención Nacional en la ciudad de Buenos Aires, un encuentro clave donde se debatirá el futuro del partido de cara a las elecciones legislativas de este año. La decisión se tomó durante una reunión con el Comité Nacional, encabezado por Martín Lousteau, quien, a pesar de ser un referente importante dentro de la UCR, ha generado algunas roces con distintos sectores internos debido a la falta de consensos previos sobre cómo encarar el año electoral, la interna se recrudece.

La cita en Buenos Aires tiene como objetivo trazar una estrategia para el partido en un contexto electoral crucial, donde la UCR se juega mucho, ya que pone en disputa varias bancas en el Congreso. Sin embargo, la convocatoria no fue bien recibida por todos. Un sector del partido expresó su rechazo por la fecha establecida, considerando que es inoportuna y poco favorable para un debate serio sobre las alianzas electorales.

Resistencias dentro del partido y la falta de acuerdo sobre las alianzas

El principal punto de fricción dentro de la UCR es la falta de consenso sobre los aliados que acompañarán al partido en las próximas elecciones. Algunas provincias presionan para que se selle un acuerdo con La Libertad Avanza , mientras que otras prefieren una reedición de la coalición Juntos por el Cambio . Además, existen sectores que no descartan ir con la Lista 3 , lo que agrava aún más las tensiones internas.

Los gobernadores radicales, que en su mayoría no apoyan el actual liderazgo de Lousteau, se sienten excluidos de las decisiones que afectan al partido. Acusan al Comité Nacional de actuar de forma unilateral y de no tener en cuenta las particularidades y necesidades de las provincias que gobiernan. Algunos incluso consideran que esta falta de diálogo y la urgencia de la convocatoria pueden ser “un error” y que terminará perjudicando las posibilidades electorales de la UCR. «Va a ser una payasada», dijeron algunos dirigentes radicales que no comparten la postura adoptada por el Comité Nacional.

La UCR y sus desafíos electorales

Este año, la UCR se enfrenta a un panorama complejo en el ámbito electoral. Además de las divisiones internas, el partido tiene en juego 4 bancas en la Cámara de Senadores y 25 en la Cámara de Diputados. La situación es especialmente delicada para los dirigentes más destacados de la UCR, como Lousteau, Rodrigo de Loredo , Facundo Manes , Soledad Carrizo , y Julio Cobos , quienes podrían quedar fuera del Congreso si las negociaciones internas no logran un acuerdo satisfactorio.

La falta de definición sobre las alianzas pone en peligro la unidad de la UCR, que debe encontrar un equilibrio entre los sectores más tradicionales del partido y los emergentes como Evolución, liderado por Lousteau y Manes. La incertidumbre respecto a cómo se resolverán las alianzas en las provincias podría resultar en una fragmentación que perjudique a los candidatos del partido en las elecciones de octubre.

La situación del nombramiento de jueces de la Corte

Otro tema que se debate internamente en la UCR es el nombramiento de los jueces para la Corte Suprema. En este sentido, el Comité Nacional convocó una reunión con el presidente del bloque de senadores, Eduardo Vischi , para abordar el tema de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla , designados por el Ejecutivo y que aún esperan la aprobación en el Senado. La UCR juega un papel clave en este tema, dado que no ha existido una postura unificada sobre la aprobación de estos nombramientos.

Un futuro incierto

A medida que se acerca la Convención Nacional del 25 de abril, la UCR se encuentra en una encrucijada. Las divisiones internas, las presiones de los gobernadores y las discrepancias sobre las alianzas electorales están marcando el rumbo del partido. La cita será clave para definir no solo la estrategia electoral, sino también la forma en que el partido enfrentará el desafío de mantenerse unido en un contexto político cada vez más polarizado.

El tiempo dirá si la UCR logra superar sus diferencias internas y encontrar un camino claro hacia las elecciones, o si la interna y la falta de consenso terminarán por afectar sus perspectivas electorales en este crucial año 2023.

Con información de www.elintransigente.com