José Luis Espert: “Ha comenzado un proyecto destituyente»

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, se refirió a la movilización del miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde distintos manifestantes se sumaron a la protesta habitual de los jubilados, y aseguró que se está gestando un intento de desestabilización contra el presidente Javier Milei.

“El peronismo es destituyente cuando no gobierna”

El economista y legislador sostuvo que el país atraviesa una situación similar a la de gobiernos no peronistas anteriores. “En los últimos 100 años el único presidente no peronista que terminó su mandato fue Mauricio Macri. A las pruebas me remito, cuando el peronismo no gobierna, claramente, es destituyente”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que hay sectores políticos que buscan socavar la estabilidad del actual gobierno: “Ha comenzado un proyecto destituyente, no tengo la menor duda. Lo viví adentro y fuera del Congreso. Un juicio político a Javier Milei es destituyente”.

Críticas a Tolosa Paz y al kirchnerismo

Dentro de este contexto, José Luis Espert apuntó contra la diputada del peronismo Victoria Tolosa Paz, quien en la última sesión intentó instalar el debate sobre la posibilidad de un juicio político contra el mandatario. “La diputada Tolosa Paz intentó que se votara el inicio de este tema en la Cámara de Diputados, que se lo acuse ante el Senado para que se le inicie juicio político”, denunció en A24.

El legislador consideró que estos intentos no prosperarán, ya que el oficialismo cuenta con respaldo suficiente. “Están intentando limar y es infructuoso el intento de que el gobierno de Javier Milei no continúe. No lo van a conseguir”, aseguró.

Para José Luis Espert, la ofensiva del peronismo responde al avance del programa liberal impulsado por el presidente. “Esto es el peronismo que está desesperado porque este programa liberal, a favor de los argentinos, está funcionando y si sigue así va a dejar afuera de la cancha al kirchnerismo”, afirmó.

Jubilaciones, inflación y sindicalismo

Consultado sobre la situación de los jubilados, el diputado reconoció que las pensiones son bajas, pero defendió la política económica del gobierno. “El éxito del gobierno de Javier Milei es que no niega las cosas que ocurren, sino que las enfrenta. Los jubilados cobran miserias, pero cada vez va a ser menos miserable porque el proceso de desinflación es exitoso”, sostuvo.

Finalmente, Espert lanzó duras críticas contra quienes protagonizaron los incidentes en la protesta y contra los sindicatos que preparan un nuevo paro nacional. “Este conjunto de delincuentes que rompieron parte de la ciudad, estos atorrantes de los sindicatos que ya están anunciando un paro, son los principales responsables de que los jubilados cobren miseria porque hay 8 millones de trabajadores en negro”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com