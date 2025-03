Tensión en el mar Rojo: EE.UU. ataca bastiones hutíes y los rebeldes responden con misiles contra un portaaviones

EL CAIRO.- Washington y los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen prometen una escalada después de que los estadounidenses lanzaran el sábado ataques aéreos contra varios de sus bastiones y mataran a 31 personas, con el fin de disuadirlos de atacar buques militares y comerciales en uno de los corredores de envío más transitados del mundo. La respuesta de los hutíes no tardó llegar y reivindicaron este domingo un ataque contra un portaaviones de Estados Unidos en el mar Rojo. La ONU solicitó a ambas partes detener toda actividad militar.

Según el vocero de la milicia, Yahya Saree, se llevó a cabo una “operación” contra el portaaviones estadounidense Harry S Truman en el Mar Rojo con “18 misiles balísticos y de crucero y un dron”. “Las Fuerzas Armadas yemeníes no dudarán en atacar a todos los buques de guerra estadounidenses en el Mar Rojo y el Mar Arábigo en represalia a la agresión contra nuestro país”, añadió el vocero. La oficina política de los hutíes declaró que los rebeldes responderán a los ataques estadounidenses y “enfrentarán la escalada con escalada”.

“No vamos a permitir que estas personas controlen qué barcos pueden pasar y cuáles no. Así que si tu pregunta es, ¿cuánto tiempo durará esto? Continuará hasta que ya no tengan la capacidad de hacerlo”, afirmó el secretario de Estado Marco Rubio a CBS el domingo. Manifestó que estos no son los ataques de represalia aislados que la administración Biden llevó a cabo después de los ataques hutíes. También mencionó que algunas instalaciones hutíes habían sido destruidas.

Además, Rubio descartó incursiones terrestres estadounidenses en Yemen: “No creo que haya necesidad de eso en este momento”, dijo en la entrevista, señalando que los hutíes no tendrían la capacidad de atacar barcos sin el apoyo iraní.

Naciones Unidas pidió este domingo al ejército estadounidense y a los rebeldes hutíes de Yemen que cesen “toda actividad militar”, tras una nueva ronda de ataques mortíferos y amenazas de represalias. “Tomamos nota con preocupación del lanzamiento de múltiples ataques sobre zonas controladas por los hutíes en Yemen por parte de Estados Unidos durante la noche, que al parecer causaron muertos y heridos”, dijo Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. “También nos preocupan las continuas amenazas de los hutíes de reanudar sus ataques contra buques en el mar Rojo”, agregó.

El presidente Donald Trump prometió el sábado el “infierno” a los “terroristas hutíes” y afirmó que utilizará toda su “fuerza letal abrumadora” hasta que los hutíes cesen sus ataques y advirtió que Teherán sería considerado “totalmente responsable” por sus acciones.

El Ministerio de Salud dirigido por los hutíes informó que los ataques nocturnos mataron al menos a 31 personas, incluidas mujeres y niños, y dejaron más de 100 heridos en la capital Saná y en la provincia norteña de Saada, bastión de los rebeldes en la frontera con Arabia Saudí. “Nunca había sentido tanto miedo desde que empezó la guerra” en Yemen, dijo Malik, habitante de Saná y padre de tres hijos, refiriéndose a bombardeos “absolutamente aterradores”. ”Mis hijos gritaban y lloraban en mis brazos. Es la primera vez que rezo la Shahada”, la oración que se recita antes de morir, dijo el hombre de 43 años.



El asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Waltz, dijo el domingo a ABC que los ataques “en realidad apuntaron a múltiples líderes hutíes y los eliminaron”. De todas maneras, no los identificó ni presentó pruebas.

Embestida contra el comercio internacional

Los hutíes atacaron repetidamente el comercio internacional en el Mar Rojo y lanzaron misiles y drones contra Israel en lo que los rebeldes denominaron actos de solidaridad con los palestinos en Gaza, donde Israel está en guerra con Hamas, otro aliado iraní. De hecho, lograron hundir dos buques mercantes.

Rubio indicó que en los últimos 18 meses, los hutíes habían atacado a la Marina de Estados Unidos “directamente” 174 veces y habían atacado el comercio marítimo 145 veces con “armamento guiado de precisión antibuque”.

Los ataques desataron los combates más serios que la Marina había visto desde la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, los ataques aéreos nocturnos del sábado fueron uno de los ataques más extensos contra los hutíes desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Frágil tregua

Los ataques hutíes se detuvieron cuando un frágil alto el fuego entre Israel y Hamas se estableció en Gaza en enero, pero la semana pasada los rebeldes advirtieron que renovarían los ataques contra buques israelíes que navegan frente a Yemen después de que Israel interrumpiera el flujo de ayuda humanitaria a Gaza este mes. A pesar de esto, aún no se han efectivizado estas amenazas.

Este domingo, Irán respondió a la advertencia de Trump y negó estar ayudando a los hutíes. El jefe de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, el general Hossein Salami, negó que su país estuviera involucrado en los ataques hutíes, afirmando que “no juega ningún papel en la fijación de las políticas nacionales u operativas” de los grupos militantes con los que está aliado en toda la región, según la televisión estatal.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, escribió en X, instando a Estados Unidos a detener sus ataques aéreos y declaró que Washington no puede dictar la política exterior de Irán.

Estados Unidos y otros han acusado durante mucho tiempo a Irán de proporcionar ayuda militar a los rebeldes. La Marina norteamericana ha confiscado partes de misiles y otras armas de fabricación iraní que, según dijo, estaban destinadas a los hutíes.

Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña habían atacado previamente áreas controladas por los hutíes en Yemen, pero la nueva operación fue realizada únicamente por Estados Unidos. Fue el primer ataque contra los hutíes bajo la segunda administración de Trump.



El grupo de ataque del portaaviones USS Harry S. Truman, que incluye el portaaviones, tres destructores de la Marina y un crucero, se encuentra en el Mar Rojo y formó parte de la misión. El submarino de misiles de crucero USS Georgia también ha estado operando en la región.

