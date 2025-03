Dólar, inflación y FMI: pronóstico y advertencia de The Wall Street Journal para el plan económico de Javier Milei

El prestigioso diario estadounidense The Wall Street Journal publicó este domingo un artículo en el que analizó los desafíos para el dólar, el cepo, la inflación y el posible acuerdo de la Argentina con el FMI. De este modo, dio un pronóstico y lanzó algunas advertencias sobre el rumbo del plan económico del gobierno de Javier Milei, como así también la reacción de los mercados ante las medidas implementadas.

El artículo, titulado "El milagro del mercado argentino está en suspenso", con firma de Craig Mellow, reconoce la recuperación de los bonos soberanos desde la asunción de Milei, pero advirtió que los inversores esperan señales mucho más concretas sobre el rumbo económico en el largo plazo.

Los desafíos por el acuerdo con el FMI, según The Wall Street Journal

Según el medio, el decreto firmado por el Presidente para preaprobar el acuerdo con el FMI confirma el avance de las negociaciones. Sin embargo, los mercados no reaccionaron significativamente.

En ese sentido, The Wall Street Journal advirtió por los próximos meses para la economía argentina, y hasta afirmó que a los mercados no les importa demasiado la firma del acuerdo con el FMI.

"Los precios de los bonos no registraron variaciones importantes, lo que indica que los inversores ya descontaban este acuerdo", señala el informe.

Desde diciembre de 2023, “los eurobonos argentinos han experimentado una fuerte recuperación. El bono de referencia con vencimiento en 2038 subió de 39 a 67 centavos por dólar, reflejando la confianza de los mercados en el ajuste fiscal del gobierno, que ha logrado reducir la inflación mensual del 20% al 2% sin generar protestas masivas", detalla la nota.

El artículo también resaltó que, aunque las calles no han reaccionado con fuerza al ajuste, los bonos han comenzado a estabilizarse en niveles bajos. "Argentina ha vivido momentos similares antes, pero romper el ciclo de crisis económicas llevará años", advierte Bruno Binetti, investigador de Chatham House, en el artículo publicado.

Además, se menciona que el nuevo programa con el FMI incluiría unos u$s12.000 millones destinados en gran parte a refinanciar la deuda de u$s40.000 millones que la Argentina mantiene con el organismo desde la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, el monto no sería suficiente para respaldar el próximo desafío: la salida del control cambiario.

Dólar y el cepo: el pronóstico de The Wall Street Journal para el gobierno de Javier Milei

“El peso sigue sobrevalorado y eso genera precios del dólar elevados a nivel mundial", explicó el analista Mauro Roca, otro de los especialistas citado en el artículo del Wall Street Journal de hoy. No obstante, liberar de forma prematura el control sobre el dólar podría poner en riesgo los avances en la lucha contra la inflación.

“Milei ha logrado lo que muchos consideraban imposible en términos de inflación. Puede volver a hacerlo, pero por ahora, el milagro del mercado argentino sigue en suspenso”, concluye The Wall Street Journal.

“El futuro económico de Argentina dependerá no solo del nuevo acuerdo con el FMI, sino también de la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales que consoliden la estabilidad fiscal y el crecimiento sostenible”, continúa el artículo.

Y concluye: “Milei ya ha conseguido lo que muchos creían imposible en materia de inflación. Puede hacerlo de nuevo. Pero para el próximo medio año, el milagro del mercado argentino parece estar en suspenso”.

Los desafíos para Javier Milei en el año electoral

Otro de los puntos clave que señala el artículo es la relación con Estados Unidos. Según Mellow, “a pesar de la cercanía de Milei con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, los analistas consideran que esta relación tiene un impacto limitado en la economía argentina".

Destacó además que Milei mantiene una popularidad superior al 50%, incluso tras el escándalo del escándalo de la cripto $LIBRA. En contraste, su principal adversaria, Cristina Fernández de Kirchner, cuenta con alrededor del 30% de apoyo.

“A Macri le fue bien en las intermedias de 2017, pero pocos meses después hubo una corrida contra el peso y todo se desmoronó”, recordó Bruno Binetti en el artículo.

Las elecciones legislativas de octubre serán clave para la gobernabilidad, ya que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Sin embargo, los expertos advierten que un buen resultado electoral no garantiza estabilidad económica a largo plazo.

Fuente: Ámbito