Oscar Zago sobre los incidentes en el Congreso: «Fueron hechos bochornosos»

El diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Oscar Zago, se refirió a los hechos ocurridos el pasado miércoles en el Congreso de la Nación, tanto dentro como fuera del recinto legislativo. En diálogo con CNN Radio, calificó los incidentes como «bochornosos» y marcó diferencias entre lo sucedido en la calle y lo ocurrido en la sesión.

«No teníamos que habernos prendido en las agresiones»

En el programa Aire de Mañana, conducido por Hernán Harris, Oscar Zago explicó: «Una cosa es lo que pasó afuera y otro tema totalmente distinto es lo que pasó adentro». Además, sostuvo que su bloque no debía involucrarse en agresiones dentro del recinto: «Sabemos que no hay que entrar en las agresiones y hacernos partícipes de algo que no nos corresponde».

Sobre el desarrollo de la sesión, el legislador libertario detalló: «El objetivo era que se levantaran los diputados y, además, la sesión. Si te están pidiendo que te levantes para no dar quórum, ese es el objetivo».

En cuanto a la polémica por la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de levantar la sesión, justificó la medida: «El hecho de Menem de haber levantado cuando su tablero le indica 128 diputados, que no hay quórum, no está mal porque si vos lees el reglamento, es lo que dice el reglamento».

Sin embargo, cuestionó la presión ejercida sobre algunos legisladores: «Lo que está mal es pedirle a diputados que se levanten, no por su propia voluntad. Ahí es donde está el error».

Escándalo cripto: «El presidente no tiene nada que ver»

Oscar Zago también se refirió al escándalo vinculado a una presunta estafa con criptomonedas y descartó cualquier relación del presidente Javier Milei con los involucrados. «Si queremos saber la verdad y sacar de foco mi pensamiento, el presidente no tiene nada, ningún tipo de responsabilidad ni de la creación, ni de la amistad, ni de nada con toda esta banda de estafadores», aseguró.

Por último, pidió una investigación a fondo: «Tenemos que investigar cuál fue el plan de estos tipos para llegar a hacer lo que hicieron y cómo llegaron a hacerlo. Creo que todos tenemos el derecho de saber la verdad», concluyó Oscar Zago.

