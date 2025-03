«Quieren destruir la democracia»: La fuerte acusación de Patricia Bullrich a los manifestantes que participaron de la marcha de jubilados

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó una conferencia de prensa para presentar la nueva Ley Antibarras que envió el Gobierno Nacional al Congreso luego de las violentas manifestaciones el pasado miércoles durante la marcha de jubilados e hinchas de fútbol. Tras explicar el proyecto, la ministra respondió preguntas de los periodistas acreditados, quienes la interpelaron por el caso de Pablo Grillo, el fotógrafo que recibió un disparo por parte de las fuerzas de seguridad y actualmente se encuentra internado en grave estado.

«En primer lugar, me gustaría expresar mi solidaridad con la familia Grillo y con el propio Pablo, que está internado. Pero las reconstrucciones que realizaron no cumplen con los protocolos de las fuerzas de seguridad, y los análisis no son rigurosos», respondió Bullrich a la pregunta de los periodistas. Según la ministra, el disparo se realizó «de forma oblicua contra el suelo» y los miembros de Gendarmería Nacional que estuvieron desplegados el miércoles frente al Congreso «actuaron de acuerdo a los protocolos establecidos para las fuerzas de seguridad«.

«Tuvimos muchas dificultades para encontrar las imágenes porque había mucho humo; pero en nuestra reconstrucción, el disparo rebota una o dos veces en el suelo y luego atraviesa un cartel que estaba tirado en el piso con fuego. Ahí es cuando lamentablemente rebota y le pega al fotógrafo en la cabeza», explicó la ministra. Durante la marcha, Grillo recibió un disparo por parte de las fuerzas de seguridad que le provocó una fractura craneal con pérdida de masa encefálica.

La ministra aprovechó la ocasión y apuntó contra los manifestantes, a quienes acusó de «intentar destruir el orden público alcanzado en 2024». «Las fuerzas de seguridad estuvieron sin tirar un solo disparo, esperando a ver qué hacían los pseudo manifestantes, patoteros, barrabravas y violentos que se congregaron en la plaza», afirmó Bullrich.

En este sentido, Bullrich reiteró la postura oficial del Gobierno: que la marcha del pasado miércoles tuvo por objetivo «destruir la democracia y voltear al Gobierno«. «Vamos a seguir defendiendo a la ciudadanía y a las instituciones, porque tiraron piedras al Congreso y a Casa de Gobierno. A estos violentos tenemos que combatirlos, con la Ley Antibarras lo vamos a hacer», cerró la ministra.

Bullrich también mencionó la denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien liberó a parte de los detenidos durante la manifestación, asegurando que las fuerzas de seguridad no especificaron los detalles de los arrestos. «Sin mirar nada, ni ver antecedentes, los liberó en dos horas. Hoy, el Ministerio de Seguridad se presentó ante el Consejo de la Magistratura porque queremos jueces que defiendan a los ciudadanos», señaló.

Con información de www.elintransigente.com