Horacio Rodríguez Larreta confirmó su candidatura por fuera del PRO y desató una fuerte interna

El ex jefe de Gobierno porteño y ex candidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que será candidato en las próximas elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, pero lo hará por fuera del PRO, partido que ayudó a fundar. La decisión generó un fuerte malestar dentro del espacio amarillo y profundiza la fragmentación de la oposición.

Desde el comando de campaña del PRO porteño no ocultaron su enojo y, en declaraciones en off the récord, informó NA, calificaron la noticia como una «gran desilusión», aunque admitieron que «no es una sorpresa». Las críticas fueron duras: «Hace varios años que en la persecución de sus intereses personales elige traicionar 22 años de trabajo dedicados juntos a transformar la Ciudad», afirmaron, y advirtieron que su candidatura «solo es funcional al kirchnerismo y a La Libertad Avanza».

El mensaje de Rodríguez Larreta

Por su parte, Larreta defendió su decisión a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, bajo el lema «Vuelvo», donde explicó que la situación de la Ciudad lo llevó a tomar esta determinación. «Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha. Está sucia, porque está triste. Porque ya no hay obras. Porque hay olor a pis», sostuvo el exmandatario porteño, apuntando contra la actual gestión.

En un tono emotivo, agregó: «Vuelvo porque me duele. Porque conozco cada cuadra. Cada vereda, cada rincón. Vuelvo con vos, porque la quiero. Vuelvo por amor a Buenos Aires. ¡Volvamos juntos!»

Este movimiento político marca un quiebre definitivo entre Rodríguez Larreta y el partido que lo vio crecer, y lo posiciona en un escenario electoral marcado por la dispersión de la oposición, con tensiones crecientes entre el PRO, la UCR, el kirchnerismo y La Libertad Avanza. El anuncio de Larreta anticipa una campaña cargada de reproches cruzados y disputas por el liderazgo dentro del espacio no oficialista.

Con información de www.elintransigente.com