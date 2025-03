Ricardo Alfonsín: «Necesito que se comprometan las fuerzas políticas a no aliarse con La Libertad Avanza»

Ricardo Alfonsín, dirigente del Frente Amplio Democracia (FAD), cuestionó con dureza al presidente Javier Milei y su Gobierno, al que calificó de «autoritario» y con «escaso compromiso con la democracia». En este sentido, repudió la represión en la marcha de jubilados y pidió a las fuerzas políticas que no se alíen con La Libertad Avanza.

«No me sorprende lo que pasó en la marcha de jubilados. Milei es un autoritario, es un hombre que tiene muy escaso compromiso con la democracia… está prohibido protestar en la Argentina, porque reprimen de una manera brutal y es cada vez más evidente», sostuvo Alfonsín en una entrevista para Radio Splendid.

El ex UCR también criticó los acercamientos entre el PRO y el oficialismo, asegurando que la alianza entre ambos responde a intereses políticos y económicos. «Los del PRO se juntan con La Libertad Avanza no solo por un cargo, sino por un proyecto de país injusto, desigual, un proyecto en el que manda la economía sobre la política. Necesito que se comprometan las fuerzas políticas a no aliarse con La Libertad Avanza», expresó el exembajador argentino de España.

Alfonsín también advirtió sobre el poder que el oficialismo ha logrado acumular en el Congreso, a pesar de no contar con mayoría propia. «Ha dicho barbaridades Milei en términos republicanos y es necesario que le pongamos un límite en las próximas elecciones y se modifique la correlación de fuerzas que existe hoy en el Parlamento. Aunque tenga minoría, pudo aprobar todas las iniciativas porque lo acompañaron otros partidos», señaló.

Alfonsín habló de la situación económica de los jubilados

En relación con la situación de los jubilados, Alfonsín cuestionó la política económica del Gobierno y la falta de respuesta ante la crisis del sector. «¿Alguien puede creer que un jubilado de la mínima puede vivir con 350.000 pesos?», preguntó.

Además, el exembajador rechazó los dichos del presidente sobre la supuesta amenaza de golpes de Estado por parte de sectores progresistas. «El presidente está equivocado. Los partidos políticos progresistas no hacen golpes de Estado, los que lo hacen son los de la extrema derecha», afirmó.

Con información de www.elintransigente.com