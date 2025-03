Oscar Parrilli acusó a Patricia Bullrich de buscar un "muerto como trofeo" con la represión en el Congreso

El Senador nacional por Neuquén Oscar Parrilli cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei y el uso de decretos presidenciales en la designación de jueces de la Corte Suprema: "No están respetando ni la Constitución ni la ley". Además, cargó contra la relación con el FMI y la represión en el Congreso y la relación con el FMI. También apuntó contra la represión a cargo de la ministra de Seguridad: "Patricia Bullrich ya tiene muertos en su espalda de otras gestiones y parece que está buscando un muerto como trofeo", señaló el legislador.

“Nuestro bloque ya firmó un rechazo a la designación de los jueces de la Corte por Decreto. También se pidió el rechazo del pliego de García Mansilla. El pliego de Lijo ya tenía dictamen. La vicepresidenta debe citar a tratar los pliegos en sesión y descontamos que se va a citar y nosotros creemos que ninguno de los dos va a obtener los dos tercios necesarios y van a ser rechazados”, expresó el senador de Unión por la Patria.

En su diálogo con Caballero de Día (AM 530), Parrilli mostró su oposición al decreto presidencial Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que convoca a una sesión bicameral de urgencia, asegurando que “un DNU no puede reemplazar de ningún modo a la Constitución”.

El funcionario insistió en que el gobierno "no está respetando" las leyes y la Constitución, asegurando que el DNU "no habla ni de montos, ni de plazos ni de condicionalidades, lo que demuestra que las políticas del Fondo Monetario Internacional son malas para los argentinos". "El DNU no hace más que violentar la ley”, sentenció.

El Senador neuquino reflejó su preocupación por las consecuencias de las políticas del gobierno, indicando que “el Gobierno va a dejar hipotecados a los hijos y los nietos de los que todavía no nacieron en la Argentina". Además, hizo una comparación con Brasil, destacando que "Argentina y Brasil pudieron crecer cuando no tuvieron encima las políticas recesivas del Fondo”.

Parrilli también se refirió a la violencia en la marcha por los jubilados en el Congreso, citando el vallado dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la gestión libertaria en las inmediaciones del recinto: “El Gobierno está haciendo políticas en contra del Pueblo. Bullrich ya tiene muertos en su espalda de otras gestiones y parece que está buscando un muerto como trofeo".

El legislador mencionó a Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y a Pablo Grillo. "La violencia institucional se sostiene con este nivel de represión y violencia”, indicó.

Con información de www.perfil.com