Pullaro aspira a concretar el 13 de abril una elección de unos 35, 40 puntos en la categoría de distrito único

Entre 13 y 19, el total de bancas en disputa, apuesta a meter Maximiliano Pullaro en la categoría convencional constituyente por departamentos. El gobernador de Santa Fe estima que, con esa cantidad, puede alcanzar una mayoría que permita que Unidos para Cambiar Santa Fe domine la Convención para reformar la Carta Magna.

El cálculo de Maximiliano Pullaro

El pullarismo aspira a concretar el 13 de abril una elección de unos 35, 40 puntos en la categoría de distrito único. Por el momento, tienen detectado que el gobernador ranquea primero en las encuestas y que el senador Marcelo Lewandowski lo sigue, aunque lejos, en el segundo lugar. A la vez, estiman que La Libertad Avanza (LLA) está creciendo y es de esperar que le arrebate la ubicación al periodista.



En la otra categoría, la departamental, Unidos calcula que, de mínima, tiene garantizada la victoria en 13 departamentos, aunque considera chances y expectativas en todas las regiones. Cabe recordar que el oficialismo santafesino, en 2023, celebró en 14 departamentos y sumó el voto aliado de Joaquín Raúl Gramajo, el legislador de 9 de Julio, que reasumió por un distrital, pero es un socio político de ojos cerrados con la coalición gobernante.

Rosario, uno de los distritos con final abierto

En el repaso de los distritos competitivos, Pullaro remarca la competencia de Rosario, que Letra P ponderó en más de una ocasión, ya que admite un escenario de paridad entre el senador oficialista Ciro Seisas y el periodista libertario debutante Juan Pedro Aleart. No obstante, los fierros del oficialismo y el peso territorial deberían torcer la elección para el lado del legislador, según el cálculo.

San Lorenzo es otro departamento que Unidos tiene en duda. Ahí, la batalla es entre el senador Armando Traferri y el intendente de la ciudad cabecera Leonardo Raimundo, aunque no hay que descartar una sorpresa de Eugenia Rolón, la joven influencer libertaria. Según una encuesta que maneja el gobierno, el trío está separado por tan solo ocho puntos, con una supremacía del radical. No obstante, hay escenario de paridad.

En Belgrano también hay final abierto, porque el senador Pablo Verdecchia, intendente durante 16 años de Armstrong, chocará con el intendente de Las Rosas, el duro Javier Meyer, que luego de aliarse al PRO ahora competirá bajo la bandera de LLA, con la tutela de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El acuerdo amplio con Omar Perotti

En Castellanos, donde Rafaela es cabecera, impera otra lógica. Como parte del acuerdo que Pullaro cerró con su antecesor Omar Perotti, Unidos no le puso rival competitivo al senador Alcides Calvo, jugador del perottismo. No obstante, no sería extraño que, en caso de que el peronista ganara la categoría, se convirtiera más adelante en un aliado en la Convención.

Ese es otro punto en el cual Pullaro se ataja. Si Unidos no llegase a alcanzar la mitad más uno del recinto, es decir 35 convencionales, se abre el cálculo de las alianzas, que pueden abarcar todo el contenido de la futura reforma constitucional o bien solo una parte. Calvo entra en ese esquema, como también la locomotora Alejandra Oliveras, que es competitiva en el centro norte de la provincia y podría resultar la sorpresa de la elección.

Con información de Letra P, sobre una nota de Pablo Fornero