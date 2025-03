Luis Juez clarísimo: “Derecho a la protesta, por supuesto, pero no podés ir con un ladrillo”

El Gobierno se prepara para recibir un nuevo reclamo de jubilados frente al Congreso, este miércoles. Luego de los violentos enfrentamientos ocurridos la semana pasada, Patricia Bullrich mantuvo reuniones durante todo el martes con diferentes organismos de la seguridad para evitar una posible escalada de violencia. Ante la inminente presencia de barra bravas, los cuales se plegaron a la protesta de los jubilados y todo escaló en una salvajada, el senador Nacional, Luis Juez, sentenció: “No podés ir con un ladrillo en la mano”.

“Los jubilados vienen marchando hace 20 años, los vienen cagando sistemáticamente todos los gobiernos. Pero ahora están los barra bravas, como no hay descenso, probablemente se motiven más con los jubilados”, señaló el legislador. En este sentido, también se refirió a la represión de la última semana frente al Congreso, donde afirmó haber presenciado “una banda de vándalos” que venían a tomar el Senado. “Yo estaba en la puerta de (Hipólito) Yrigoyen, cuando había una banda de vándalos. Esos no venía a tomar un café conmigo, a discutir el sistema previsional, venían a tomar en serio el Senado”, manifestó en diálogo con TN.

Juez no escatimó en acusar al peronismo de ser “el que hace todo y ordena todo, y busca el momento justo” para desestabilizar al Gobierno libertario. “El peronismo, cuando no gobierna, suele ser destituyente, no se banca, no tolera un gobierno que no sea de su pensamiento”, aseguró el abogado. Además, insistió con que siempre “tiene mano de obra... el otro día fueron los barra bravas, seguramente después será la CGT, después será el peronismo en la calle y eso no hay que subestimarlo”, ya que hacerlo, para Juez, “es desconocer la capacidad de reinvención que tiene el peronismo particularmente en momentos complejos”.

En esa misma línea, subrayó que “el peronismo siempre tiene esa proclividad de encontrar siempre mano de obra para este tipo de desmanes”.

La protesta del 12 de marzo pasado terminó en graves incidentes con un saldo de 16 personas hospitalizadas, entre ellas el reportero gráfico Pablo Grillo, quien recibió un duro golpe en la cabeza y ahora pelea por su vida; destrozos en la calle y la detención de 114 personas que después fueron liberadas por la jueza Karina Andrade.

Sobre este punto, el senador criticó con dureza la resolución de la magistrada que, a su entender, debió haber actuado con mayor determinación en la represión de las protestas y no con “una actitud absolutamente deliberada, siguiendo un pensamiento que a ella la involucra”. “Esa mujer lo sabía desde las 6 de la mañana que estaba de turno. Flagrancia la obligaba a ella a tener por lo menos que pedir la planilla de antecedentes”, sentenció.

Para este miércoles 19, se espera la participación de los movimientos piqueteros de izquierda, entre ellos el Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni —que hace unos días protagonizó un enfrentamiento con un libertario—, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); diversos partidos de izquierda y agrupaciones sociales que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Dentro de esta última, se encuentran el Movimiento Evita, conducido por Emilio Pérsico y Barrios de Pie, cuyo referente nacional es Daniel Menéndez; el Frente Popular Darío Santillán, vinculado a Dina Sánchez, y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), encabezado por Nicolás Caropresi, aunque con Juan Grabois, ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, aún como figura de referencia. El abogado ya confirmó su asistencia, al igual que Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP. Además, los organizadores esperan la presencia de barra bravas de distintos clubes de fútbol, junto con ambas CTA y ATE Capital.

Respecto a la actuación de los agentes de la policía frente a la protesta, el cordobés advirtió sobre la represión. “No les podes responder con igual criterio de violencia, porque en eso te ganan ellos, entonces hay que ser prudentes”. Y añadió: “Derecho a la protesta, por supuesto, pero no podes con un ladrillo en la mano”.

Con información de Infobae