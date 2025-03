Caputo insistió en que no habrá devaluación tras el acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio detalles sobre la negociación por un nuevo acuerdo con el FMI y aseguró que no habrá devaluación tras los desembolsos. "Lo que hagamos no va a afectar a la gente. Pusimos la macro en orden y estamos capitalizando el BCRA para que cuando liberemos no haya problemas. Cuando liberemos no habrá salto devaluatorio”, afirmó.

Además, Caputo se refirió al esquema de tipo de cambio que buscará instalar el Gobierno y aseguró que en argentina el dólar "puede flotar" como en cualquier otro país, "en cuanto estén dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo".

Luis Caputo aseguró que no devaluará tras el acuerdo con el FMI

En medio de las negociaciones con el FMI, Caputo se presentó en una entrevista televisiva para brindar detalles de las conversaciones con el organismo dirigido por Kristalina Georgieva. Sobre el mismo, Caputo defendió el DNU del Presidente y aseguró que "nunca estos acuerdos pasaron por el Congreso".

Sobre los detalles de la negociación, el ministro de Economía aseguró que por el momento desconocen cuál será el monto de los desembolsos. "El monto lo define el directorio del fondo cuando se reúna. Nosotros genuinamente no lo sabemos, por eso no lo decimos", afirmó.

Según Caputo, el objetivo del acuerdo es "tener una moneda sana y continuar con el proceso de desinflación" y agregó que "va a haber dólares de sobra".

En este escenario, el ministro dejó en claro que no devaluará tras el acuerdo con el fondo. "Lo que hagamos no va a afectar a la gente. Cuando liberemos no habrá salto devaluatorio”, sostuvo.

En referencia a este tema, Caputo explicó que hoy existe el debate de "si argentina es un pais que puede flotar o no" el valor del dólar. "No hay una definición sobre si un país puede flotar o no. Uno puede flotar en tanto y en cuanto tenga su economía sana. Flotar quiere decir que vos tengas un tipo de cambio libre y que se mueva como el mercado quiera. En argentina eso típicamente salio mal porque siempre tuvimos déficit".

"Argentina es un pais que puede flotar como cualquier otro en tanto y en cuanto estén dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo. Que son las que hemos repetido con el presidente, esas 3 condiciones, que son las que estamos tratando de lograr", aseguró sobre el futuro de la política cambiaria de la gestión de Milei.

LLA pide sesión el miércoles para tratar el acuerdo con el FMI y busca eludir comisiones $LIBRA

Mientras el Poder Ejecutivo negocia el acuerdo, el ala legislativa de La Libertad Avanza y aliados, entre ellos el PRO, llamaron a una sesión para este miércoles en Diputados. El objetivo es tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita la negociación con el organismo internacional. Cabe destacar que el pedido de sesión se superpone con los debates en comisión vinculados con el escándalo $LIBRA.

La sesión para este miércoles a las 10 fue pedida por el bloque de La Libertad Avanza, junto con el PRO, Producción y Trabajo y la aliada Paula Omodeo.

El llamado a sesión llama la atención por varios motivos. El primero de ellos es que el DNU que habilita las negociaciones con el FMI ni siquiera fue dictaminado. Recién este martes a las 16, la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que debe pronunciarse por su validez o no, comenzará a tratar el texto.

Para ello, fueron convocados Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central; José Luis Daza Narbona, secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, y Leonardo Madcur, representante argentino ante el FMI.

Desde el Gobierno no tiene garantizadas las 9 firmas que se requieren para poder llevar el texto al recinto. A eso se agrega que tampoco pasaron los 10 días hábiles que establece la ley que regula los DNU para que las Cámaras de ambos cuerpos puedan abocarse al tratamiento de cualquier decreto.

En otras palabras, el martes en comisión, los libertarios no reúnen las 9 firmas, el miércoles, en la sesión, el oficialismo requerirá reunir dos tercios de los presentes para habilitar su tratamiento "sobre tablas" y, luego, que una mayoría simple acompañe el DNU de Milei.

Desde el Gobierno explican que "resulta necesario para el oficialismo darle tratamiento y aprobación al DNU sobre negociación del acuerdo con el FMI sin obstruir los plenarios citados vía emplazamiento de la Cámara para dictaminar", según comunicó Martín Menem a un grupo de diputados.

La propuesta del riojano ante la superposición con las comisiones por el caso $LIBRA fue que se fije el horario de votación a las 15 hs para poder llegar al plenario de las 16:00 y para luego ir al de las 18.00 hs.

Fuente: Ámbito