María Becerra anunció la llegada del nuevo integrante de su familia: "Te vamos a hacer muy feliz"

Pistón, el nuevo integrante de la familia de María Becerra

Tras haber sellado su amor con una propuesta de casamiento en Grecia por parte de ella, y después de tantos años juntos, María Becerra y J Rei presentaron a sus fanáticos al nuevo integrante de la familia: Pistón. Se trata de un cachorro rescatado de apenas 50 días, que nació sin una de sus patas delanteras y con solo tres deditos en una trasera. Con un álbum de fotos en el que aparecen los tres, dieron el anuncio en sus cuentas de Instagram y enternecieron a sus seguidores, cuando contaron la historia de cómo lo conocieron

El nombre del perrito de pelaje blanco y negro fue elegido por el cantante, ya que es un fanático de los autos y las carreras. De esta manera, se sumó a la familia de Mecha y Turbo, las otras dos mascotas de la pareja. Debido a que no tiene una pata delantera, según contó María, nadie lo elegía. "Cuando vimos su caso, enseguida se nos estrujó el corazón, y le hablamos a Lula Heiders, quien es una hermosa persona que rescata muchos animalitos y los da en adopción", explicó en la descripción de las imágenes.

Así, se postularon para ser sus papás y, finalmente, consiguieron la aceptación. En cuanto llegó a su hogar, fue recibido por los dos artistas y la gatita Mecha. Sin embargo, aún no conoció a los perros que ellos tienen, Turbo, Gilda, Dalila y Selena, ya que la pareja prefirió ir despacio para que el nuevo integrante no se estrese ni sienta miedo. "Te amamos Pistón, te vamos a hacer muy feliz", expresó la cantante en el posteo, e invitó a sus seguidores a adoptar y no comprar mascotas.

María Becerra y J Rei están construyendo su familia de a poco, mientras siguen creciendo en su carrera musical. Entre espectáculos, nuevas canciones y el lujo que lograron conseguir, la pareja feliz sigue afianzando su relación. Contando a Pistón, ellos tienen 5 perros y 1 gatita, formando una enorme hermandad de rescatados. Sin dudarlo, la artista incentivó a la adopción, simplemente pensando en el amor que ambos se tienen y pueden entregarle a todas sus mascotas. Sus seguidores la felicitaron por la noticia, pero, sobre todo, le agradecieron por visibilizar las diversas posibilidades que existen para poder darle cariño a un animal.

Fuente: caras.perfil.com