Ritondo habló sobre la foto con Javier Milei y el posible acuerdo con La Libertad Avanza: “Los orcos se despertaron”

El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, habló sobre la foto junto a Javier Milei y las posibilidades de alcanzar una alianza con La Libertad Avanza. A su vez, se refirió a la marcha del miércoles pasado y a la movilización prevista para hoy. “Los orcos se despertaron”, aseguró.

El lunes pasado se llevó adelante en Casa Rosada una reunión entre Milei, Karina Milei, Ritondo y Diego Santilli. También participaron del encuentro jefe del armado libertario en PBA, Sebastián Pareja y Lule Menem. La foto cristalizó un principio de acuerdo sobre la construcción electoral de cara a los comicios de medio término en la Provincia de Buenos Aires.

Frente a esto, Ritondo planteó: “El camino empezó cuando dimos el apoyo en la segunda vuelta a Javier Milei, cuando trabajamos para fiscalizar en la provincia, en el Congreso, con las leyes que necesitó el Ejecutivo y las que querían vetar. Donde le pueden hacer daño al Presidente, al equilibrio fiscal, lo van a hacer”.

Durante un diálogo con Luis Majul al aire de LN+, el diputado advirtió: “Los orcos se despertaron, lo mostraron el miércoles pasado, pidiendo juicio al Presidente”. Luego, recordó las declaraciones del ex mandatario Mauricio Macri tras la manifestación sobre las similitudes con los hechos que sucedieron cuando Juntos por el Cambio gobernaba.

Así, destacó la necesidad de que ambas fuerzas puedan “fortalecer” sus vínculos y “estar juntos” para poder hacer frente al kirchnerismo. “En este caso, el populismo en la Provincia de Buenos Aires, los peronistas, casi desde el regreso de la democracia hasta ahora, han enterrado a la provincia”, señaló y lanzó: “Kicillof le ha hecho un mal a la Argentina cuando le tocó ser ministro, y es muy malo para la Provincia”.

Al ser consultado sobre si es probable alcanzar una alianza en el territorio bonaerense, Ritondo ratificó que “están trabajando en eso”, mientras que sobre un acuerdo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sostuvo: “Ojalá recapacitemos y que no haya elecciones en mayo, ni elección en octubre, en las que vayamos separados. Las fuerzas del cambio tienen que ir juntas”.

Por otro lado, volvió a apuntar nuevamente contra los “orcos” al hablar con la marcha prevista para este miércoles luego de los incidentes que se desarrollaron en las inmediaciones del Congreso la semana pasada. “Los orcos como suele decir el ex presidente Macri y dice el presidente Milei saben y quieren que cuánto peor, mejor. No le importa lo que le pasa a los argentinos, no les importan si pueden generar violencia”, indicó.

De cara a la jornada de hoy, explicó que “el derecho a la manifestación está garantizado, lo que no puede estar garantizado es el derecho a la violencia, al ataque a las fuerzas de seguridad constante el de querer derribar la valla, el de querer provocar todo el tiempo a la Policía, hay gente que fue solamente a provocar a la Policía, la Gendarmería, la Prefectura”.

De esta manera, analizó que, con estas movilizaciones, “los orcos se adelantan al proceso electoral”. “Empiezan con esto, con leyes que pueden molestar al Gobierno, trabando la negociación con el FMI, amenazando a aquellos que votemos a favor del DNU. Sin duda el kirchnerismo está en acción, hoy están juntos de nuevo, con un solo objetivo es dejar que a este Gobierno no le vaya bien sin importar si a los argentinos le va bien”, continuó.

En consecuencia, dentro del paquete de leyes que considera que impulsa el kirchnerismo para complicar al Gobierno, mencionó la iniciativa que propone extender la moratoria jubilatoria, a la que consideró como un plan para “dañar la política fiscal del Gobierno”.

Además de lo que sucederá fuera del Congreso, el Ejecutivo seguirá de cerca los acontecimientos dentro de la Cámara de Diputados, donde tratarán el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre esto, Ritondo se mostró optimista y aseguró que la iniciativa “va a salir”. “Me parece que el Gobierno le está dando seguridad jurídica al acuerdo. La Argentina necesita estos fondos para seguir adelante en un programa económico que es exitoso para los argentinos y que está llevando adelante el Gobierno”, cerró.

Con información de www.infobae.com